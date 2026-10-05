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新竹御嵿攻城獅今（5）日正式宣布新賽季的隊長與副隊長人選，為了打造更加團結且溝通無礙的球隊文化，球團打破以往慣例，推出「兩正兩副」的隊長陣容。由經驗較豐富的曾柏喻與盧冠軒擔綱隊長，而邁入生涯第二、三年的年輕主力劉丞勳與蔡宸綱則接下副隊長重任。招牌球星高國豪的離隊對攻城獅來說勢必造成很大的影響，不過劉丞勳卻說對自己來說其實是好事：「對我來說是很好的成長機會。」總經理張樹人曾在休賽季與球員一對一面談，詢問若比賽沒打好、坐在板凳席時會如何帶領與關心球隊，以此來決定正副隊長的人選。對於生涯第二年就獲得教練團與管理層信任接任副隊長，劉丞勳笑稱「原本以為還輪不到自己」，但希望把副隊長的角色做到最好、反饋給球隊，才是自己現在應該要做的事情。面對高國豪離隊後的空缺，劉丞勳抱持平常心看待：「當然對我來講是一件好事，因為自己可以讓自己成長很多。我覺得也不用想太多啦，就是順其自然，照著教練團們教的、去設定的去做，就會得到不錯的回報。」同時他也希望能在新賽季衝擊年度防守第一隊以及年度一、二隊的獎項。另一位副隊長蔡宸綱近期則是「雙喜臨門」，不僅迎來新手爸爸身分已經5個月，也接下副隊長職務。受訪時他打趣指著自己的黑眼圈表示，生活型態確實改變不少，必須花更多時間在家庭上，但這也讓他在做決定時變得更加成熟、多了一份責任感。談到擔任副隊長的角色定位，蔡宸綱表示，希望能發揮過往打下的經驗，在比賽不順時主動發聲、在練習時給予球隊好的能量。進入生涯第三年的他直言：「今年沒有新人王可以拿了，一切以『團隊至上』為首要目標。希望能帶著剛進來、更年輕的學弟們一起把事情做好，帶領攻城獅先穩穩一步步衝擊季後賽。」