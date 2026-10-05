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▲縣長周春米送上縣府萬元紅包、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片等祝福。（圖／屏東縣府提供）

重陽節將至，屏東縣長周春米今（5）日上午慰訪百歲人瑞莊夜合女士，致贈縣府1萬元敬老金、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片，並與莊阿嬤話家常、聆聽她走過一世紀的人生故事。現場兒孫滿堂、笑聲不斷，周縣長表示，長輩健康長壽，就是屏東最大的福氣。莊夜合是屏東公館人，早年家境清寒，曾赴日本家庭幫傭，婚後與丈夫育有3男4女，為養育子女從事生意、洗衣、縫紉等工作，甚至曾背著孩子、肩挑白米，搭火車往返屏東與台南新營，靠著辛勤雙手將7名子女拉拔長大。如今膝下共有11名孫輩、18名曾孫，兒孫滿堂、福氣滿滿。周春米關心莊阿嬤生活起居，她雖已百歲仍耳聰目明，日常多能自行處理，子女從旁陪伴，家庭支持系統良好。周縣長笑稱「連講悄悄話都聽得到」，莊阿嬤也現場示範剝毛豆，手腳俐落，展現良好生活自理能力。縣府團隊準備蛋糕為莊阿嬤慶生。周春米表示，今年屏東新增72位百歲長者，目前共有165位人瑞，都是屏東的珍貴寶藏。縣府將持續推動老人福利政策，陪伴長輩共榮、共老、共好。截至8月底，屏東縣老年人口占22.39%，90至99歲長者6,871人、百歲以上165人，縣府均依政策致贈敬老金。