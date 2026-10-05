我是廣告 請繼續往下閱讀

▲特力屋上半年營收破45億元，力拚10月底掛牌上市，社區管家於門市提供廚具與修繕服務諮詢。（圖／特力屋提供www.trplus.com.tw）

居家修繕龍頭特力屋（7867）預計於 10 月底正式掛牌上市！公司上半年累計營收達 45.39 億元，整體獲利表現已超越去年全年。董事長何湯雄今（5）強調，特力屋已從傳統賣場轉型為服務平台，透過大店改裝情境體驗區，以及「特力屋管家」主動入宅服務，帶動單店業績顯著翻倍，上市後將持續拓展一站式居家生態圈。特力屋成立於 1996 年，資本額 9.6 億元，全台營運據點達 69 家。總經理張栢青表示，隨著 2024 年完成集團後勤獨立拆分，組織與費用結構顯著優化，今年上半年營收達 45.39 億元，稅後淨利與每股盈餘皆超越去年全年，繼去年 10 月登錄興櫃後，力拚今年 10 月底正式掛牌上市。張栢青補充，因應農曆年節傳統修繕旺季，上下半年營收呈現均衡的 50:50 穩健結構。何湯雄指出，特力屋大幅將賣場陳列轉型為情境體驗區。以重慶北路社區店為例，移走 60% 商品改為互動體驗區後，業績一舉翻倍並順利轉盈；大型店導入免治馬桶體驗區後，銷售大幅成長 43%。張栢青補充，今年第四季已投入 3,000 多萬元優先改裝績優門市，全台所有店面預計於 2027 年農曆年後（約 3 至 4 月）全面改裝完成。此外，何湯雄強調，「特力屋管家」由去年 4 位破千萬業績，今年預估將突破 30 位，更有單一管家業績預估衝破 2,000 萬元，成為帶動業績爆發的主要推手。面對當前市場嚴峻的缺工問題，特力屋欲發展的居家清潔、冷氣清洗與水電抓漏等，全是急需人力的專業服務。對此，何湯雄直言，此外，全台 19 家 B2B 門市亦持續強化工班合作，並與大專院校推動產學專班培訓技術人才。海外市場則鎖定政經穩定的馬來西亞作為首站，目前已在台招募留學生進行培訓，全面推進跨國營運規模。