居家修繕龍頭特力屋（7867）今（5）日舉辦上市前業績發表會，預計於 10 月底正式掛牌上市！被視為營收利器的特力屋「居家裝修」好嗎？記者今年 6 月實測兒童房改裝，發現費用比其他連鎖品牌省下近一半，但須全額一次付清。對此，總經理張栢青親自解密，一次預付源自早期外資制度，憑「品牌跑不掉」信譽建構信任，在日系品牌搶進與房市降溫下築起極深護城河。
🟡記者實測改裝兒童房！價格省近半還一日完工
特力屋居家裝修服務究竟如何？《NOWNEWS今日新聞》記者今年 6 月底親身實測兒童房系統櫃施作，詢問其他連鎖系統家具品牌報價高達約 30 萬元，而特力屋報價約 16 萬元，價格直接省下將近一半。最特別之處在於，簽約當下須全額結清費用；下單後備料約一個多月即進場施工，工班早晨進場、下午便順利完工。美中不足的是，現場丈量時未留意天花板煙霧偵測器位置，導致書櫃頂門片無法完全開啟，屬小瑕疵。整體而言，特力屋免去繁複監工且價格透明，相當適合預算有限、只想改造單一空間或有「局部裝修」需求的消費者。
🟡全額預付不怕裝修蟑螂！沿襲外資制度建立信任
相較一般室內設計或工程行採用「3331」階段式付款，特力屋為何堅持採全額一次付清？張栢青說明，這套制度是過去與英國國王湖集團（Kingfisher/B&Q）合資時延續至今的商業模式。一般消費者常遭遇傳統工班或設計師施工到一半捲款跑路，而特力屋「品牌大、跑不掉」，反而給予顧客極高安全感，並搭配完整售後保障，吸引許多曾被不肖業者傷害過的民眾轉向特力屋求助。
🟡房市急凍無懼日系品牌！商品加服務築起護城河
面對近期房市交屋冷清，以及宜得利等日系品牌積極展店，張栢青強調，房市急凍主要衝擊新屋全裝潢，但全台屋齡 20 年以上老宅高達 76%，特力屋主力聚焦「老屋翻修與局部修繕」剛性需求。相較日系競品專注於純商品販售，特力屋核心競爭力在於「商品加上施工服務」的一條龍鏈條，透過長年培訓工班與管家深耕社區，打造出同業難以複製的獨家優勢。
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特力屋居家裝修服務究竟如何？《NOWNEWS今日新聞》記者今年 6 月底親身實測兒童房系統櫃施作，詢問其他連鎖系統家具品牌報價高達約 30 萬元，而特力屋報價約 16 萬元，價格直接省下將近一半。最特別之處在於，簽約當下須全額結清費用；下單後備料約一個多月即進場施工，工班早晨進場、下午便順利完工。美中不足的是，現場丈量時未留意天花板煙霧偵測器位置，導致書櫃頂門片無法完全開啟，屬小瑕疵。整體而言，特力屋免去繁複監工且價格透明，相當適合預算有限、只想改造單一空間或有「局部裝修」需求的消費者。
相較一般室內設計或工程行採用「3331」階段式付款，特力屋為何堅持採全額一次付清？張栢青說明，這套制度是過去與英國國王湖集團（Kingfisher/B&Q）合資時延續至今的商業模式。一般消費者常遭遇傳統工班或設計師施工到一半捲款跑路，而特力屋「品牌大、跑不掉」，反而給予顧客極高安全感，並搭配完整售後保障，吸引許多曾被不肖業者傷害過的民眾轉向特力屋求助。
🟡房市急凍無懼日系品牌！商品加服務築起護城河
面對近期房市交屋冷清，以及宜得利等日系品牌積極展店，張栢青強調，房市急凍主要衝擊新屋全裝潢，但全台屋齡 20 年以上老宅高達 76%，特力屋主力聚焦「老屋翻修與局部修繕」剛性需求。相較日系競品專注於純商品販售，特力屋核心競爭力在於「商品加上施工服務」的一條龍鏈條，透過長年培訓工班與管家深耕社區，打造出同業難以複製的獨家優勢。