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▲盧秀燕的6項貼身小物，裝在拿藍黑色的「雅詩蘭袋」裡。（圖／台中市政府提供，2026.10.05）

▲盧秀燕的助選6小物（由遠至近）保濕噴霧、防曬噴霧、蜂膠喉嚨噴劑、綠油精、過敏藥膏、OK繃。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.05）

跑選舉也有「職業傷害」 盧秀燕：助選百寶袋隨身帶

握手握到被抓傷 OK繃成「選舉工傷」標配

台中市長盧秀燕昨天站台時因轉身喝了一口水，意外「漏接」立法院長韓國瑜伸來的手，成為「三子合體」的小插曲。今天她和媒體聊起密集助選的甘苦，現場開箱自己的「助選百寶袋」，一口氣秀出6項貼身小物，包括保濕噴霧、防曬噴霧、蜂膠喉嚨噴劑、過敏藥膏、OK繃及綠油精。她笑說，跑選舉場不只要靠一張嘴，還得隨時做好「工傷」急救準備。12月底任期將屆滿的盧秀燕，近期假日幾乎排滿輔選行程。昨天她在立法院副院長、台中市長參選人江啟臣競選總部成立大會站台時，因轉身喝水錯過韓國瑜伸手牽手，意外被擠到第二排，引發網友討論。今天市議會備詢結束後，媒體問起這段時間的站台甘苦，她笑說，輔選過程「凸槌」難免，沒牽到手只是小事，更常見的尷尬狀況其實是跑太多場，「喊錯名字、叫錯人」都有可能發生。主播出身的盧秀燕，喉嚨保養更是跑場基本功。媒體問及她昨天助講時聲音略顯沙啞，她笑說「所以上車後，就趕快用噴劑保養我的喉嚨」，並透露自己隨身帶著「助選百寶袋」。在媒體起鬨下，她當場拿出一只藍黑色的雅詩蘭黛小提袋，逐一秀出6項小物。去年大罷免期間，盧秀燕曾拿著防曬噴霧頻頻補噴，一度讓特定品牌在市場上熱賣。她說，助選時長時間曝曬，皮膚很容易乾燥甚至脫皮，因此保濕噴霧和防曬噴霧都是不可或缺的「戰備物資」。至於蜂膠喉嚨噴劑，則是她跑場時的「聲帶救援隊」。盧秀燕說，許多政治人物都有專屬的喉嚨噴劑，當講話講到快沒聲音、喉嚨開始發痛時，就得趕快噴，否則等到發炎就來不及了，她自己則偏愛含蜂膠成分的喉嚨噴劑。至於過敏藥膏，盧秀燕說，可能最近行程太滿、身體抵抗力變差，近期一直出現過敏狀況，因此也把藥膏塞進百寶袋，趕場途中坐在車上，只要有空就擦一擦手，成了她隨身攜帶的「備用方案」。媒體看到紙袋裡還有幾塊OK繃，好奇問「跑選舉場也會受傷嗎？」盧秀燕笑答：「會啊！尤其是大進場時。」她說，和熱情民眾握手時，有時會不小心被抓傷或遭指甲刮傷，這類小傷對跑選舉的人來說並不陌生。盧秀燕笑稱，「我們已經久病成良醫」，知道該怎麼處理這些小狀況，也提醒千萬不要以為傷口很小就會自己好，「我有聽過有人不當一回事，結果因此發炎的」，因此OK繃也是她助選百寶袋裡不可缺少的物品。至於最後一項「綠油精」，同樣被盧秀燕列為助選「工傷」急救用品。她透露，每場競選活動至少都要一、兩個小時，長時間站在戶外很容易曬到頭昏腦脹，因此綠油精就派上用場「塗了馬上神清氣爽」。她特別推薦滾珠瓶版本，直呼這款使用方便又好攜帶，成為密集跑場期間的隨身小物。