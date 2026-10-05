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因應中科二期擴建及台積電擴廠帶來的龐大車潮，台中西屯區交通已瀕臨癱瘓。立委顏寬恒、廖偉翔與市議會副議長顏莉敏等人今(5)日邀集中央各部會及中科管理局進行現場會勘，爭取開闢「特五號道路」東延段。民代質疑，該案工程與徵收經費高達近40億元，中科管理局不應置身事外，應比照竹科與南科模式分擔聯外道路經費，避免讓地方財政與居民交通雙重受害。為解決地方交通問題，顏寬恒與市議會副議長顏莉敏召集現場會勘，針對「西屯區特五號道路（都會園路至東大路段）」延伸案，邀請內政部國土管理署、財政部國有財產署、國家科學及技術委員會、中科管理局、台灣糖業公司，以及台中市政府都發局、建設局、交通局等單位共同研商。立法院副院長江啟臣、立委廖偉翔、市議員黃馨慧、楊大鋐，以及市議員林孟令與張廖乃綸服務處代表亦到場關切。顏寬恒指出，過去爭取的「中科西南向聯外道路」通車後，大幅節省園區從業人員的通勤時間。然而隨著中科二期擴建，工程車輛進出頻繁，未來車流勢必更加龐大。鑑於內政部111至116年「生活圈道路計畫」經費已全數用罄，顏寬恒表示，待117年新一期計畫公布後，將要求台中市政府盡速提報爭取中央經費。此外，他也呼籲中科管理局應承擔聯外道路開闢責任，不應將龐大工程與徵收費用全數推給地方政府。顏莉敏表示，中科西南向聯外道路已有效串聯中科、台灣大道及國道3號，但隨著中科持續擴廠與人口增加，西屯路、東大路及台灣大道車流壓力居高不下。她建議將中科西南向聯外道路向東進一步闢建至東大路，完善周邊路網並有效分流車潮，盼中央大力支持，並請市府加速規劃提報，籌措用地及工程經費，以兼顧產業發展與地方通行安全。立法院副院長江啟臣強調，中科帶來工作機會的同時，不應將交通成本留給在地民眾。本案道路規劃長約1,880公尺、寬45至50公尺，係為疏導園區車流而設，但因行經大量台糖及私人土地，預估用地徵收及地上物補償費達23.5億元，加上工程款約14.7億元，總經費近40億元。江啟臣呼籲國科會與中科管理局應比照竹科及南科模式，共同分擔園區聯外道路建設經費。對此，市政府建設局表示，由於本案用地與工程費用過高，若全額由市府負擔將造成沉重財政壓力。市府將於行政院核定新一期生活圈道路計畫後，盡速向國土署爭取經費補助，同時持續與中科管理局溝通，期盼獲得中央與園區的經費支持。