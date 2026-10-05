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日本知名IP「吉伊卡哇」（Chiikawa）在中國的人氣持續飆升，即便自去年11月以來日中關係陷入緊張，中國多地仍持續開張周邊商品專賣店。自本月1日展開的中國「十一」國慶黃金週連假期間，位於上海的特別展覽吸引了大批粉絲前來朝聖。有趣的是，有民眾發現，吉伊卡哇特展的位置，對面正好是1920年毛澤東舊居，甚至在舊居二樓窗外能看到小八貓往窗內看。根據共同社報導，在上海市中心的商業設施內，中國首個「CHIIKAWA DAYS」特展正在舉行，展期為9月12日至11月1日。該特展不僅有漫畫中的場景，而且有些展示把角色設計成小籠包等上海美食的形象。上海於去年成立了中國首家常設官方周邊專賣店，今年亦在江蘇省南京等地陸續開設5家分店。此外，上海首間吉伊卡哇官方主題拉麵店也於9月底展開試營運，每日皆呈現座無虛席盛況。另一方面，在日本大受好評的吉伊卡哇動畫電影，目前則尚未在中國上映。自去年11月日本首相高市早苗發表涉及「台灣有事」的相關言論後，日本電影在中國便持續面臨無法上映的困境。值得注意的是，此次吉伊卡哇特展位於上海靜安嘉里中心，擺設了超大汽球和看板，而正對面剛好是1920年毛澤東舊居地址，有民眾來到現場後發現毛澤東舊居對面就這樣被吉伊卡哇攻佔，更令人稱奇的是，毛澤東的房間窗外，正好能看到小八貓朝著窗內偷看，意外引發日本民眾討論。