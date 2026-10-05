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▲中信兄弟張士綸5月底獲得一軍機會，他用手中的球棒證明自己，被平野惠一視為今年球隊大驚奇。（圖／中信兄弟,2026.10.5）

▲資深棒球媒體人謝岱穎認為，中信兄弟牛棚下半季回穩，後援投手呂彥青是關鍵。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)

▲資深棒球媒體人謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中華職棒中信兄弟昨（4）日在洲際主場拋下黃色彩帶，奪得今年中職下半季冠軍，並拿下季後挑戰賽門票，是中職史上第6支「上半季墊底、下半季稱霸」球隊。談到兄弟上、下半季的轉變，資深棒球媒體人謝岱穎認為，除了張仁瑋、張士綸打出活力，中生代打者高宇杰、曾頌恩找回狀態也是關鍵；投手方面，謝岱穎指出，兄弟牛棚下半季回穩是穩固戰績的關鍵，其中左投呂彥青至關重要，「幫助牛棚提升穩定性，也帶動年輕投手成長。」兄弟上半季成績不盡理想，戰績敬陪末座，但下半季卻逆襲奪冠，還闖進季後挑戰賽，成為中職史上第6支「上半季墊底、下半季稱霸」球隊。資深棒球媒體人謝岱穎指出，這就是中職獨有的半季特色，「下半季雖然是兄弟、桃猿爭季冠軍，但這兩支球隊卻是上半季戰績最差的隊伍。」謝岱穎認為，用半季60場的模式來思考，即使是戰績再差的球隊，只要抓到幾個重點，就有機會衝擊季冠軍或摸到季後賽，「比如說請到1、2位很好的洋投，或是某些關鍵的球員特別有發揮，60場其實時間不算很長，就2個月多一點而已。以兄弟上半季敗場比勝場多了17場，卻能拿到下半季冠軍，全年勝率甚至還不到5成。」談到兄弟在上、下半季的轉變，謝岱穎認為，球隊進入了比較特殊的轉型期，「尤其是在打線的部分，兄弟已經有點進入衰退期。比如說陳俊秀看得出有些退化，張志豪年紀大了，然後詹子賢似乎也已經沒有過去幾年的功力。還有最重要的是許基宏今年開季幾乎都在受傷沒有出賽。」謝岱穎直言，兄弟資深球員衰退，加上主力球員陷入打擊瓶頸，戰績自然沒有起色，「當時很多球迷批評教練團，特別是兩位新的日本打擊教練。我們現在看起來，其實是球隊從衰退期進入世代交替，剛好上半季是轉型期，球隊也面臨一個比較大的低潮。」兄弟下半季戰績脫胎換骨，謝岱穎點名張仁瑋與張士綸兩名年輕球員，「張仁瑋在上半季中後段打出來，張士綸5月才升上一軍，就展現出他的能力，其實就看得出來所謂的世代交替已經有一些效果，兩人扛了下半季的前兩棒，這是球隊（蛻變）的關鍵因素。」此外，中生代選手找回狀態也是兄弟戰績一飛沖天的關鍵，謝岱穎指出，高宇杰、曾頌恩等關鍵打者下半季都有打出來，「曾頌恩最後10場打了17分打點，在爭冠的時刻扮演很重要的角色。其他幾位打者，像江坤宇、王威晨、岳政華、宋晟睿，大致上都維持原有水準。」除了核心打線找回狀態，謝岱穎點出牛棚效率比上半季進步也是關鍵，「上半季牛棚防禦率4.30，下半季只有3.11，可以看出牛棚穩定性對球隊的勝利幫助很大。」至於投手群關鍵人物，謝岱穎認為是左投呂彥青，「如果只看下半季，他的數據可能不如江忠城、陳琥、蔡齊哲，但無論什麼時候，他都能扛住角色。」謝岱穎指出，呂彥青的存在，幫助牛棚提升穩定性，也帶動年輕投手成長，「甚至李振昌受傷的時候，他也能扛起重任，不管是投第8局還是第9局，都有一定的壓制效果。」