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北市警萬華分局3日大動作搜索西門町知名BDSM酒吧，執法過程引發爭議。台北市長蔣萬安今（5）日二度公開道歉，表示員警行使公權力卻發生歧視案件，對此感到非常遺憾，也向受影響的民眾表達抱歉。北市警察局長林炎田下午召開記者會，宣布擴大懲處萬華分局長等6名官警。不過，針對民眾質疑「脫上衣就被帶走」，警方表示，當時是依據檢察官指示釐清案情，但也坦言相關「釐清」並沒有強制力；至於警方事前有無告知民眾，則表示還要進一步了解。林炎田表示，調閱現場密錄器後，認定員警確有不當言詞，因此決定從嚴議處。萬華分局長陳勇華記申誡2次，帶隊的偵查隊長陳怡凱記小過1次，現場執勤4名員警各記申誡2次處分。警方也將深切檢討員警現場執法流程，全面加強教育訓練，要求未來執勤時必須持續尊重多元社會文化，以保障市民權益，避免類似爭議再度發生。針對員警將51名現場客人都帶回筆錄，有民眾質疑「在酒吧脫上衣就被帶走」？萬華分局向記者表示，檢察官指示帶回現場負責人，其他人則事後傳辦；至於51名客人，警方是依《社會秩序維護法》相關規定，先行釐清、詢問，「要證明店家有涉嫌妨害風化，客人還是要初步詢問啦。」不過這51人是否只要脫上衣就要被詢問？警方坦承確實有只脫上衣就被帶回，但解釋是因為現場人很多，經過請示檢察官後，決定帶回去「釐清」。但根據民眾提供的影片，員警曾一度要將非現場負責人帶走，遭民眾抗議後才作罷。這也引發外界質疑，「釐清」有沒有強制性？警方表示，後來請示檢察官，改為用影像判斷是否構成違反《社維法》。警方也承認，請示檢察官「沒有強制力一定要被帶走」；不過，警方是否有事先告知被帶回的民眾「釐清」並沒有強制力，警方表示，還要再確認偵查隊長當時如何向檢察官說明。另外，針對民眾曝光影片，質疑為何有人穿上衣服後又被警方要求脫下，警方表示，是「第一時間」針對曾脫上衣的民眾進行登記並帶回釐清。