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▲T.O.P.（左圖左）認愛NANA（右圖左），GD（左圖右）跟李周妍（右圖右）緋聞傳了5年後否認收場。（圖／X@AFTERSCHOOL_J_S、Facebook@BIGBANG）

▲GD（左）跟李周妍2017年至2025年爆出5次緋聞，女生還被發現在男方家拍照。（圖／IG@xxxibgdrgn、jupppal）

韓團BIGBANG前成員T.O.P.（崔勝鉉）日前認愛After School出身的NANA（林珍兒），，沒想到這段戀情還牽出兩團之間的巧合。BIGBANG隊長GD（G-Dragon、權志龍）過去傳了多年的緋聞對象李周妍（又譯：李珠妍），同樣出身After School，等於BIGBANG就有2名成員先後與After School成員傳出感情，更巧的是，兩團都是二代韓團代表，只是GD與李周妍多年來始終沒有認愛，最終由男方出面否認。BIGBANG與After School都是2000年代後期出道的二代韓團，前者2006年出道，後者則在2009年登場，當年各自在男女團市場闖出高知名度。如今相隔20年，兩團成員卻因感情話題意外交會，而且還不只一對；GD與李周妍從2017年起至少5度傳出緋聞，曾被抓到社群影片、旅遊地點等多項巧合，2018年甚至登上Dispatch元旦情侶主人公，但雙方當時否認交往，之後每隔一段時間又會因蛛絲馬跡被猜復合。直到2025年4月，李周妍曬出與灰色貓咪坐在黑色沙發上的照片，由於屋內擺設與GD住家相似，愛貓身上還出現與GD同款圍巾，讓兩人的緋聞再度升溫。不過GD在同年6月罕見透過所屬公司Galaxy Corporation正式切割傳聞，強調「」，替延燒多年的關係畫下句點。GD前隊友T.O.P.與NANA發展就大不同，2人2026年1月因合作T.O.P.新歌〈Studio54（完全瘋了）〉MV結緣，拍攝結束後持續聯絡，到了6月從工作夥伴發展成戀人。戀情曝光後，雙方也沒有讓外界繼續猜，T.O.P.證實約在6月開始交往，NANA更親自向粉絲認愛，直言自己也覺得害羞，但「我們會好好的、健康的交往下去」。