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▲D社曝光T.O.P.和NANA的約會照片，有在家裡約會、去便利商店買東西的畫面。（圖／翻攝Dispatch）

▲T.O.P.、NANA因為拍〈Studio54〉MV結緣。（圖／IG@jin_a_nana）

BIGBANG前成員T.O.P.（崔勝鉉）與《挑情醜聞》NANA（林珍兒）今（2）日被韓國狗仔《Dispatch》（簡稱D社）拍到約會，戀情曝光後不到多久，雙方經紀公司火速認愛，證實2人因合作〈Studio54〉MV結緣，今年6月正式從朋友升格戀人。NANA隨後更親自向粉絲報告戀情，雖然害羞到直呼「我自己也嚇了一跳」，但下一句立刻霸氣宣示主權：「我們會好好的、健康的交往下去！！！」大方認了T.O.P.就是現任男友。T.O.P.所屬公司TOPSPOT PICTURES率先證實：「跟NANA因拍攝MV第一次見面、結下緣分，之後逐漸熟識，並在6月發展成戀人關係。」NANA所屬經紀公司SUBLIME也同步表示：「2人因拍攝MV結緣，目前正持續維持一段美好的關係。」雙方沒有打太極，也沒有搬出「藝人私生活無法確認」的制式說法，直接替這段戀情蓋章。不只公司認愛，NANA本人也在戀情曝光後透過粉絲交流平台親自發聲，她先向粉絲說：「大家應該嚇到了吧。我自己也是，還覺得有點害羞。」接著話鋒一轉，大方表示：「我們會好好的、健康的交往下去!!!!!」一連用了5個驚嘆號，完全沒有遮掩戀情，親口認了T.O.P.就是男朋友。T.O.P.與NANA的緣分始於工作，NANA出演T.O.P.今年4月推出的首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION0》雙主打歌之一〈Studio54〉MV，2人也因此第一次見面，拍攝結束後仍持續往來，關係愈走愈近，最後在6月正式交往。《Dispatch》稍早以為題踢爆2人戀情，並拍到多張T.O.P與NANA私下約會的畫面，2人雖然都很忙，仍會抽空見面，約會地點幾乎都在NANA家附近的京畿道九里市阿川洞，他們外出時也不刻意遮掩，僅戴帽子跟口罩就出門約會。