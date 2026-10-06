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▲《蘭香如故》宣布將於今日與明日停更兩天，讓劇迷都超崩潰。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

陸劇《蘭香如故》由劉學義、譚松韻等人主演，隨著劇情即將進入尾聲，官方微博也昨（5）日公開最後追劇日曆，宣布騰訊視頻平台的SVIP會員可在11日看到大結局，VIP會員則是晚一天12日可看。但不料官方竟又同步宣布了停更消息，將於今（6）日、7日一連停更兩天，讓劇迷都大崩潰。不過因為有買騰訊視頻點映禮包的會員，已在昨日搶先看到結局，所以不少劇迷也猜測停更跟結局有關，質疑是官方想逼劇迷多花錢。《蘭香如故》官方微博在昨日公開最後追劇日曆，除了宣布結局播出日期、點映禮包解鎖外，還宣布了於今明兩日停更的壞消息。由於官方透露有買點映禮包的騰訊視頻會員可在昨日搶先看完大結局，因此大批劇迷也猜測在點映禮解鎖的隔天停更兩天，是否是在逼大家花錢買，紛紛怒批：「你這是逼所有人花錢」、「又停更？逼著所有人花錢買？你是不是有什麼大病？」、「這停的真有意思」、「這操作看不下去。」根據《蘭香如故》追劇日曆顯示，該劇將於今明兩日停更兩天後，騰訊視頻的SVIP會員就緊接著從44集一路播到11日就可觀看47集結局，VIP會員則是晚一天12日看結局。而點映禮包則已在昨日解鎖，所以有購買的人在昨日就搶先看完大結局。如何加入點映禮？只要購買點映禮包的會員，可以一次性獲得最後6至8集的「觀看券」，甚至可提前看到大結局。除了能提早看劇，平台有時還會邀請該劇的導演、編劇及核心男女主角等演員陣容進行線上直播。觀眾可以在直播中一邊看演員互動、聽幕後八卦，一邊收看大結局。