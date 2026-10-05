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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前參加紐約「韓國協會」（Korea Society）年度晚宴，獲頒2026年范佛利特獎（Van Fleet Award），三星電子會長李在鎔也在場。沒想到，黃仁勳在接受主持人訪問時，意外談及了自己在韓國的有趣經驗，他透露，自己只有在韓國被男生親過嘴，讓現場主持人頓時驚訝。美國紐約曼哈頓舉行的這場晚宴上，黃仁勳獲頒韓國協會范弗利特獎。當天頒獎活動上，黃仁勳以乾杯會晤展現友誼，與三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源並肩出席，李在鎔在賀詞中表示，黃仁勳展現了真正的夥伴關係，以及美國和韓國之間真正的影響力”，最重要的是，作爲老朋友，真心祝賀他獲獎。李在鎔還意外爆料了黃仁勳女兒結婚一事，引發話題。在這場年度晚宴中，爆點還不只一處，黃仁勳在接受美國廣播公司（ABC）知名主持人Juju Chang訪問時，意外爆料了自己在韓國曾經體驗過的趣事。黃仁勳表示，「我只告訴你，我說一件不太合適的事，我只在韓國被男人親過嘴」；主持人當場愣住，忍不住調侃：「Lori（黃仁勳太太）剛才眼神彷彿在問，這話題要往哪發展？」黃仁勳笑稱，「我不知道，而且那是三星的一位員工，名字叫Jay」；主持人直呼事態聽起來越來越精彩了。黃仁勳話鋒一轉，「但講認真的，我只是喝了那種燒酒倒進啤酒的飲料（燒酒炸彈），當你喝了大約十杯那個，你大概也不會介意親男人的嘴了！」現場民眾頓時響起笑聲，主持人回應「難怪你在首爾那麼受歡迎！」黃仁勳則坦言，「我有不少粉絲來自三星供應鏈！」