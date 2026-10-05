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民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉行競選總部成立大會，知名主持人蔡康永也低調現身力挺，手持「台北順起來」加油棒及旗幟，相關畫面曝光後，迅速在對岸掀起一波反彈聲浪，不僅被代言品牌火速切割，連原規劃要上的雜誌專訪也撤稿。對此，網紅陳沂直言，蔡康永不缺錢、也不缺聲量，唯一能解釋的大概只有「文人風骨」，想好好地為自己的意識形態活一次！「我覺得表態本來就是個人自由！」陳沂表示，有問題的是那些因為立場不一樣，就要去出征別人的人；她認為，中國的封殺也沒不對，人家遊戲規則本來就在那邊，既然要在中國發展，就要遵守遊戲規則，就像吳奇隆表態完，台灣這邊直接不用來開球一樣。陳沂續指，如果想要兩邊通吃，最好的方法就是不要表態，多年來康永哥界線都拿捏得很好，而這次表態其實也讓她很意外，正因為其是蔡康永，有必要嗎？不是梁云菲、雞排妹那種小咖欸，被中國拋棄，只好回來說愛台灣。他是蔡康永，兩岸都吃很開，不缺錢更不缺聲量，根本不需要碰敏感議題。陳沂分析，唯一能解釋的大概只有文人風骨吧，因為什麼都不缺、年紀也大了，想好好地為自己的意識形態活一次！只是蔡康永這個名字後面，還有很多人要養，跟五月天一樣。總覺得他雖然任性，但絕對不是不瞻前顧後的人，相當意外，「但我支持所有人表態自由，這才是真正的民主價值」！