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財政部今（5）日公布今（115）年7-8月統一發票中獎清冊，這期1000萬元特別獎共有17張發票中獎，其中有9張消費金額不到百元，最低只花10元Uber處理費、在全家超商買飲料就抱走千萬元，金額最高則是在微風南山LOEWE專櫃花24000元買皮夾中1000萬元，領獎期間從今年10月6日至明年1月5日。根據財政部公布的7-8月統一發票中獎清冊，17張中千萬大獎發票中，有2張消費金額都只有10元，其中1張是支付Uber處理費，另一張則是在台南市鹽水區金和路2號全家Family Mart花10元買飲料就抱走千萬元。另外，也有人在台北市中正區漢口街1段36號7-ELEVEN花27元列印、桃園市中壢區大同路141、143號7-ELEVEN花29元買食品、高雄市鳳山區頂明路173號7-ELEVEN消費33元、新北市五股區成泰路3段577巷132號美廉社37元買飲料、台北市中正區汀州路3段174號KEBUKE花45元買飲品、桃園市中壢區榮民南路591號台北永和豆漿消費65元、新北市新莊區中正路338號中油花90元加油，這些人也都幸運抱走千萬大獎。不僅如此，還有人在桃園市桃園區安慶街91號1樓安慶藥局花100元買藥品、台中市梧棲區中華路1段982號7-ELEVEN花100元買菸、新竹縣竹北市生醫路1段2號美德耐美食生活廣場的Hi-Life萊爾富消費115元買飲料、新北市新店區永安街81號1樓全家Family Mart消費123元、台北市信義區忠孝東路5段2號7-ELEVEN消費139元飲品中千萬元。至於這期中千萬獎的發票中，消費金額最高是在台北市微風南山LOEWE專櫃花24000元買皮夾中1000萬元，還有人在桃園市八德區豐德路416號大和五金消費1004元、在基隆市中正區信四路11號1樓及底層全聯福利中心消費548元，這些人的消費發票，也幸運中了1000萬元特別獎。