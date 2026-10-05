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▲Mr.Children台北演唱會票價、座位圖。（圖／雅慕斯娛樂）

日本傳奇國民天團Mr.Children宣告重返台北，新演唱會《Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”》確定將於2026年12月26日、27日在台北小巨蛋舉辦，票價包含7000元（BOX SEAT）、6880元、6380元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元等，2萬張票通通實名抽選，2026年10月17日（六）中午12:00至2026年10月20日（二）中午12:00開放至Ticket Plus遠大售票系統登記。演出時間：2026年12月26日（六）15:30 開場／17:00開演2026年12月27日（日）14:30 開場／16:00開演演出地點：台北小巨蛋票 價：7000元（BOX SEAT）6880元、6380元、4880元、3880元、2880元、1880元、800元抽選時間：2026年10月17日（六）12:00 〜 2026年10月20日（二）12:00⚠️本場次採實名登記抽選售票系統：Ticket Plus遠大售票系統登記連結：近日公開繼2019年首度站上台北小巨蛋、完成成軍以來第一場海外單獨演唱會後，日本國民樂團Mr.Children確定睽違7年再度來台，4人將帶著最新巡演《Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”》回到同一座場館，12月26日、27日連唱2天，而且台北還被選為整趟巡演最終站。團員也難忘當年的盛況，特別向台灣歌迷喊話：「至今仍清楚記得7年前台北小巨蛋的熱烈氣氛。非常期待再次與大家見面！」Mr.Children今年3月推出第22張原創專輯《產聲》，這次的台北場不只會唱新專輯《產聲》的作品，歷年經典歌曲也將排進歌單，更會把日本巡演的舞台製作原裝搬來台灣，從舞台設計、視覺到現場演奏完整呈現。日本國民樂團Mr.Children於1992年5月10日正式出道，由主唱櫻井和壽、吉他手田原健一、貝斯手中川敬輔及鼓手鈴木英哉組成，1993年推出第4張單曲〈CROSS ROAD〉後一舉走紅，隔年〈innocent world〉首度拿下ORICON公信榜冠軍，更奪得第36屆日本唱片大獎，正式躍升日本一線樂團。出道超過30年，Mr.Children至今仍是日本最具代表性的國民樂團之一，〈HANABI〉、〈抱きしめたい〉、〈終わりなき旅〉等歌曲也傳唱至今，2019年更首度唱進台北小巨蛋，完成成軍以來第一次海外單獨演唱會。