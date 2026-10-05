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▲中信兄弟今日奪下下半季冠軍，總教練平野惠一認為部門教練團功勞很大，「他們都沒有在睡覺的」。（圖／中信兄弟提供,2026.10.4）

中華職棒中信兄弟昨（4）日奪下今年下半季冠軍，闖進季後挑戰賽，寫下中職史上第6次「上半季墊底、下半季稱霸」的紀錄。兄弟上、下半季能夠脫胎換骨，與打線狀態大幅回升密不可分。日籍打擊教練西田明央接受《NOWnews》採訪時坦言，雖然拿下半季冠軍，但自己完全沒有鬆了一口氣的感覺，「畢竟每天從早到晚，腦子裡都一直掛念著選手的事情在運作。」看到新莊外野與洲際滿場的象迷，西田也強烈感受到兄弟球員有多幸福，「象迷真的帶給大家很大的力量。」他也笑說，來台這一年，從開季跌落谷底到季末登頂稱霸，各種酸甜苦辣都體會到了。兄弟上半季戰績敬陪末座，下半季卻逆襲突圍，奪下今年下半季冠軍，成為中職史上第6支「上半季墊底、下半季稱霸」的球隊。兄弟總教練平野惠一前役賽後受訪時直言，身後的部門教練功勞極大，「這群教練晚上都沒在睡覺，每天都在思考要怎麼樣讓球員、球隊變得更好。」兄弟今年開季打擊陷入低潮，戰績也跟著滑落；隨著球季進入中後段，團隊打線火力全面復甦，一舉躍居聯盟打擊榜首，最終順利拿下半季冠軍並取得季後賽門票。日籍打擊教練西田明央賽後表示，「真的是選手們非常努力。就像平野總教練提到的，上半季球隊進行得並不順利，但到了下半季，球隊的團隊打擊成績能在6隊中躍升為第一名，這點真的讓我感到非常高興。」看著球隊打擊漸入佳境，西田心中卻沒有絲毫放鬆感，「球隊能拿下半季冠軍當然覺得『太好了』，但在這之中，我想應該還有很多對自己表現尚未滿意、還想更好的選手。」西田指出，現階段大多數選手心中都想著要變得更強，「所以其實並沒有真正鬆口氣，畢竟每天從早到晚，腦子裡都一直掛念著選手的事情在運作。」來台執教第一年，西田也被象迷的熱情深深震撼。他透露，大概從5、6月開始，自己多半在室內後方觀察並協助選手調整，較少直接待在板凳席看比賽，「但因為是下半季封王關鍵戰，想說隔了很久才在比賽結束前走回休息區。真的覺得能夠在這麼多熱情的球迷加油聲中打球，兄弟選手們非常幸福，象迷真的帶給球隊極大的力量。」西田直言，自己強烈感受到兄弟是一支受到非常多人應援、被球迷深深愛著的球隊。首次擔任職棒教練就來到台灣，西田表示，這一年從開季跌落谷底到季末登頂稱霸，各種酸甜苦辣都體會到了，「不過，這份努力最終轉化為成果，球隊的整體成績提升了，這點我確實感到非常開心。」