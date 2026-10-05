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▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

財政部今（5）日公布今（115）年7-8月統一發票中獎清冊，這期200萬元特獎共有11張發票中獎，其中4張發票消費金額不到百元，其中最低只在Uber花4元處理費就抱走200萬元，也有人在7-ELEVEN花10元列印就中獎，這期領獎期間為10月6日至明年1月5日。今年7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日下午開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「89996565」，特獎200萬元中獎號碼為「91098182」，其中千萬元特別獎共有17張發票中獎，200萬元特獎則有11張發票中獎。值得注意的是，這期200萬元特獎有4張中獎發票的消費金額都不到百元，其中最低是在Uber花4元處理費就中200萬元，再來是在台北市松山區民生東路5段10號1樓7-ELEVEN花10元列印抱走200萬元，亦有人在高雄市大寮區鳳林四路254號1樓全聯福利中心花40元買食品、台北市大安區忠孝東路3段248巷6號全家Family Mart消費58元也都中了200萬元。至於消費金額最高561元，在台北市信義區市民大道6段288號3樓MUJI無印良品松山車站門市消費，再來是在台北市中山區林森北路138巷15號1樓AYE TAIPEI花390元買食品，在台北市大安區信義路4段89號及99巷旁空地好停大安停車場支付300元停車費。另外，也有人在新北市三峽區文化路72號1樓、2樓麥當勞McDonald's支付200元訂金、在屏東縣潮州鎮新生路63之3號1樓：勁請享用健康廚房消費149元、台北市內湖區民權東路6段90巷8、10號7-ELEVEN消費130元、新竹市北區西大路527號全家Family Mart消費104元，這些人也都幸運中了200萬元特獎。