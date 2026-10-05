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業績太差欠33萬 像商品一樣被轉賣

被打到傷口潰爛 竟被告知「配型成功」

詐騙賺到「鈔票發霉」 首腦還得把錢拿出來曬

東南亞詐騙園區長期流傳「業績太差會被割器官」的駭人說法，如今有受害者現身指控親身遭遇。中國央視最新紀錄片揭露緬北詐騙園區黑幕，一名唐姓男子表示，自己因詐騙業績不佳遭到反覆毆打、轉賣，最後甚至被要求「賣腎抵債」，並在鏡頭前掀起衣服，露出腹部一道長長的手術傷疤。中國公安部與中央廣播電視總台聯合製作3集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，於10月5日至7日播出，揭露緬北電信詐騙集團的運作模式、暴力犯罪，以及中國近年跨境掃蕩詐騙集團的過程。紀錄片中，唐姓男子表示，他2021年偷渡前往緬北佤邦，進入當地詐騙園區參與電信詐騙，原本抱著出國賺錢的想法，到了當地才發現情況完全不同。由於詐騙業績未達標，他被迫簽下人民幣7萬元（約新台幣30萬元）欠條，之後又像商品一樣被不同詐騙園區轉手買賣。到了新的園區後，業績依然沒有起色，毆打也逐漸成為家常便飯。唐男形容，園區裡的人都被稱作「豬仔」，但實際待遇甚至稱不上被當成人，「到了那邊以後，過的真是人不人、鬼不鬼的日子，你才真正知道什麼叫地獄」。杭州市公安局蕭山區分局刑警胡曉雄則指出，這類人員情況複雜，有些人原本抱著「發橫財」心態出境並實際參與詐騙，因此可能同時具有犯罪參與者與遭人口控制、暴力對待受害者的雙重身分。唐男表示，自己長期遭到毆打後傷口嚴重潰爛，甚至無法正常行走。當詐騙集團認為他已無法繼續工作時，竟提出讓他「賣腎抵債」。令人意外的是，唐男回憶，自己當下甚至感到這可能是逃離園區的機會，「那時候不要說一個腎了，鋸條腿、鋸條手我都願意，只要能走。」不久後，詐騙公司的負責人把他單獨叫進辦公室，告訴他已經「配型成功」，接著將他帶離園區，前往一處偏僻的農家院落。唐男指控，自己隨後就在當地接受腎臟摘除手術。他也在紀錄片鏡頭前掀起衣服，展示腹部留下的一道長條狀傷疤。相關摘腎經過目前主要來自唐男本人及央視紀錄片的描述。除了暴力控制受害者，紀錄片也曝光緬北詐騙集團累積的龐大利益。片中提到，曾任緬北佤邦勐波縣官員的詐騙集團頭目鮑岩板，靠詐騙等犯罪活動累積大量現金，據稱因存放的紙鈔數量太多，甚至曾出現受潮發霉情況，必須定期把成堆現金搬到屋頂及院子「曬錢」。中國公安部自2023年起大規模掃蕩涉及中國民眾的緬北電信詐騙犯罪，包括果敢地區「四大家族」在內的多個犯罪集團陸續遭瓦解，部分主要成員被移交中國司法機關審判。最新紀錄片也公開部分詐騙集團首腦在死刑執行前的供詞，並回顧中緬及中緬泰合作掃蕩緬北、木姐及妙瓦底等詐騙據點的行動。警方則再次提醒，境外「高薪工作」、「快速致富」等徵才訊息可能暗藏人口販運及詐騙陷阱，一旦被帶入封閉式園區，不只可能遭強迫從事犯罪，也可能面臨非法拘禁、暴力傷害等人身安全風險。