我是廣告 請繼續往下閱讀

形成「敲山震虎」效果？洪浦釗：其他人開始計算代價

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到對岸網友一片罵聲，中國合作廠商「零跑汽車」火速切割，《時尚芭莎》雜誌也秒刪原先的專訪內容。對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今（5）日表示，蔡康永站出來提供了另一種示範，台灣人也可以選擇不接受這套政治規則，參與自己的民主政治，不需要先看中國市場的臉色。洪浦釗表示，蔡康永這次遭遇的後續發展，其他台灣藝人與企業都會看在眼裡。他認為，中國是希望藉由市場所產生的效果形成示範，讓外界看到，若與中國鎖定的政治人物往來，或參與相關政治活動，可能必須面對商業上的代價。洪浦釗進一步指出，中國將沈伯洋列為「台獨頑固分子」，當政治標籤與中國龐大市場連結後，就可能形成經濟壓力。在這樣的情況下，中國政府不必直接向企業下達指令，只要政治紅線足夠明確，企業為了降低風險，就可能自行決定切割對象，進而出現自我審查的情況。「這也是一種敲山震虎！」洪浦釗直言，以蔡康永此次遭遇為例，其他依賴中國市場的台灣藝人，可能會開始計算參與台灣政治活動所要承擔的代價，包括工作、代言或商業合作都可能受到影響，當這類商業上的考量進一步影響台灣人的政治參與時，市場就成了中國對台施壓的工具。洪浦釗也提到，過去台灣藝人在中國國慶或其他重要政治節點公開表態，可能獲得中國市場接受；但若參與台灣自身的民主選舉活動，卻可能面臨商業合作遭切割的情況。同樣是政治表態，在中國市場卻可能得到截然不同的待遇，也顯示中國提供的商業利益與政治條件之間存在關聯。洪浦釗續指，中國不需要直接介入台灣投票，只要提高支持特定政治人物的成本，就可能讓部分人士選擇沉默、與相關政治活動保持距離，甚至退出政治參與。最後，他也再次強調，蔡康永此次選擇站出來，也提供另一種示範，中國可以透過市場施壓，但台灣人也可以選擇不接受這套政治規則，參與台灣自己的民主政治，不必先看中國市場的臉色。