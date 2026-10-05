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2026年諾貝爾生理學或醫學獎5日出爐，卡羅琳醫學院公布了諾貝爾生醫獎人選，將2026年諾貝爾生理學或醫學獎共同頒發給戴瑟羅特（Karl Deisseroth）、海格曼（Peter Hegemann）以及納格爾（Georg Nagel），以表彰他們「在光控離子通道（light-gated ion channels）與光遺傳學（optogenetics）領域的突破性發現」。諾貝爾獎委員會提到，海格曼與納格爾發現了一種具備獨特特性的蛋白質通道視紫紅質（channelrhodopsin）。他們研究發現，無論將這種蛋白質植入何種細胞，該細胞都會具備感光能力。戴瑟羅特隨後將此蛋白質的基因轉殖至大鼠的神經細胞中，並成功透過藍光照射觸發神經訊號。此後，他更進一步將這種神經細胞的光控開關，成功應用於活體小鼠的大腦中。這種利用光線控制神經訊號的方法如今被稱為「光遺傳學」（optogenetics），並已在全球科學界迅速產生深遠影響。理解大腦如何形成記憶、情感與行為，長期以來一直是研究人員的夢想。三人之所以獲頒2026年諾貝爾生理學或醫學獎，正是因為他們的發現促成了光遺傳學的誕生，使科學家得以精準開關活體大腦中個別神經細胞的活性。如今，全球實驗室正廣泛運用此方法，持續揭開大腦的神秘面紗。除了今日的生醫獎之外，5日至12日將陸續公布物理獎、化學獎、文學獎、和平獎及經濟學獎，獎金為1200萬瑞典克朗。