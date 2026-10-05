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受美國通膨指數降溫、台積電傳出與馬斯克合作晶圓廠利多消息激勵，台股今(5)日跳空開高，由台積電領軍盤中攻高至2580元新天價，加權指數同步刷下49,770點新高，ETF市值雙雄元大台灣50正2(00631L)、元大台灣50(0050)股價重返高峰，更霸榜成交金額冠、亞軍。台股下半年因國際金融、戰事影響震盪頻繁，隨著利空消息淡化，股市回歸基本面，資金重返權值股挹注指數表現。觀察成交金額排行前五大標的，由00631L領漲4.95%，與0050成交金額雙雙突破百億，表現亮眼，其次依序則為主動式ETF 00981A、00403A漲幅分別為3.85%、3.34%。法人分析，統計9/17以來，外資買超台股逾1,600億且瞄準權值股，同期間台積電(2330)、日月光投控(3711)與欣興(3037)分別獲139億、237億與268億買超，為指數挹注動能。00631L表現明顯突出，原因來自於近期為貼近台灣50指數正向2倍績效，增持權值股台積電(2330)，當台積電轉強時，表現將更加受惠。依10/2 00631L的申購買回清單，其持有台積電現貨41.96%、台指期154.81%，對台積電曝險比重約112.6%，為全市場含「積」量最高的ETF。台灣近年來資金優先青睞權值股，統計近十年台灣50指數含息報酬率高達798%，大幅領先加權報酬指數的636%；同期間00631L績效為3463%，為同期間臺灣50指數報酬率的4.3倍。近期權值股利多消息不斷，包括輝達砸千億結盟聯發科(2454)，台積電(2330)攜手馬斯克規劃晶圓廠，顯見台股權值股於國際AI供應鏈的重要角色。AI供應鏈維持成長動能，資金透過0050、00631L等市值型ETF參與市場，在「標的集中、資金集中」形成第四法人之力，將持續成為台股成長動力。