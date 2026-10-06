小孟老師分析今（6）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：進修補充技能
感情：激情告白方式
財運：謹慎規避風險
牡羊幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：巨蟹
金牛座：
工作：事業豐富多彩
感情：雙方相處愉悅
財運：財神爺在外地
金牛幸運色：黑色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座：
工作：職場良好互動
感情：輕鬆應對社交
財運：財務問題減少
雙子幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：調整恢復心情
感情：展現細微貼心
財運：主動向外求財
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：獅子
獅子座：
工作：善於營造氣氛
感情：交友積累人脈
財運：新興行業獲利
獅子幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：射手
處女座：
工作：不急躁有進展
感情：打動彼此心房
財運：降低破財風險
處女幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座：
工作：對產品有信心
感情：意外遇見愛情
財運：留意投資行情
天秤幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：牡羊
天蠍座：
工作：適宜多看看書
感情：雙方兩情相悅
財運：平和心好運氣
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
射手座：
工作：與同事好合作
感情：收到意外禮物
財運：投資分析獲利
射手幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：雙子
魔羯座：
工作：耳聰目明好運
感情：建立友善關係
財運：投資眼光獨特
魔羯幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：魔羯
水瓶座：
工作：做好市場調查
感情：表露真誠心聲
財運：獲得良好商機
水瓶幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座：
工作：知曉最新訊息
感情：態度謙虛有禮
財運：投資冷門有賺
雙魚幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：進修補充技能
感情：激情告白方式
財運：謹慎規避風險
牡羊幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：巨蟹
金牛座：
工作：事業豐富多彩
感情：雙方相處愉悅
財運：財神爺在外地
金牛幸運色：黑色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座：
工作：職場良好互動
感情：輕鬆應對社交
財運：財務問題減少
雙子幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：調整恢復心情
感情：展現細微貼心
財運：主動向外求財
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：獅子
獅子座：
工作：善於營造氣氛
感情：交友積累人脈
財運：新興行業獲利
獅子幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：射手
處女座：
工作：不急躁有進展
感情：打動彼此心房
財運：降低破財風險
處女幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：天秤
天秤座：
工作：對產品有信心
感情：意外遇見愛情
財運：留意投資行情
天秤幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：牡羊
天蠍座：
工作：適宜多看看書
感情：雙方兩情相悅
財運：平和心好運氣
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
射手座：
工作：與同事好合作
感情：收到意外禮物
財運：投資分析獲利
射手幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：雙子
魔羯座：
工作：耳聰目明好運
感情：建立友善關係
財運：投資眼光獨特
魔羯幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：魔羯
水瓶座：
工作：做好市場調查
感情：表露真誠心聲
財運：獲得良好商機
水瓶幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座：
工作：知曉最新訊息
感情：態度謙虛有禮
財運：投資冷門有賺
雙魚幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。