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單月獲利表現改善但上半年仍呈虧損

興櫃糕餅業者維格餅家今（5）日發重訊表示，將在10月20日起終止興櫃買賣。維格餅家自從9月30日公告撤銷興櫃登錄後，股價從10.6 元，跳水到最低4.88元，重挫逾五成。今日股價反攻86%，收16.05元。維格餅家9月底公告，因台灣入境觀光政策及市場環境變化，原有業務模式面臨重大挑戰，加上業績衰退及多年虧損，導致公司興櫃市值及股票交易量持續低迷。因此決議主動申請終止股票在興櫃市場買賣；同時強調仍維持公開發行身分，後續將積極推動業務轉型，持續拓展銷售管道及發展新業務，待業績明顯提升後，將適時重新申請登錄興櫃。從財務表現來看，維格餅家今年8月營收3,883.5萬元，較去年同期3,659.9萬元成長6.11%；稅前淨利331.6萬元，較去年同期8.6萬元大增37.56倍；稅後純益211.6萬元，較去年同期8.6萬元增加23.6倍，每股盈餘（EPS）0.088元。今年上半年，維格餅家營收1億5355.7億元，較去年同期1億4755.6億元成長4.07%；稅前虧損2,493.1萬元，較去年同期虧損3,891萬元收斂35.93%；稅後虧損同樣為2,493.1萬元，較去年同期虧損3,806.5萬元減幅34.5%，每股虧損1.04元。