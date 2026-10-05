我是廣告 請繼續往下閱讀

三星、SK海力士成提款重災區

賣壓開始降溫 三星財報成資金動向關鍵

外資近期大舉撤出韓國股市，過去一個月在韓國綜合股價指數（KOSPI）市場淨賣超逾20兆韓元，其中賣壓高度集中在三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK hynix）兩大半導體龍頭，外資持股比重也同步下滑。根據BusinessKorea報導，韓國交易所及韓聯社旗下金融資訊服務Yonhap Infomax統計，9月1日至10月2日期間，外資在KOSPI累計淨賣超20.31兆韓元（台幣4798億元），22個交易日中僅有7天呈現淨買超，光是9月28日單日賣超金額就突破3兆韓元。受到持續拋售影響，目前外資持有KOSPI股票占整體市值比重已降至39.66%。這波外資賣壓主要集中在今年上半年大漲的半導體類股。統計期間，外資淨賣超SK海力士達12.01兆韓元（台幣2837.1億元），三星電子也遭賣超5.19兆韓元（台幣1226億元），光是兩家公司合計就被撤出約17兆韓元（台幣4015億元）資金，占整體外資賣超金額逾8成。SK海力士外資持股比重截至10月2日降至49.76%，創下2023年5月15日以來、約3年4個月最低水準；三星電子外資持股比重也一度於9月30日降至46.40%，目前約為46.41%。市場認為，今年上半年半導體股價大幅上漲後，外資持續獲利了結，是近期賣壓的主要原因。此外，美國與伊朗衝突恐長期化，以及主要經濟體利率上升等外部風險，也打擊投資人信心。不過進入10月後，外資拋售力道已有減弱跡象。10月1日外資轉為淨買超2430億韓元，隔日賣超金額也僅約1900億韓元。證券業認為，若長期利率趨於穩定，韓股供需情況有望逐漸恢復正常。接下來外資是否重新回流，第三季企業財報表現將成為重要觀察指標。美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）9月30日公布優於市場預期的財報，已替半導體市場釋出正面訊號；三星電子預計10月8日公布初步財報，更可能成為左右後續資金流向的關鍵。韓國券商Kiwoom Securities研究員韓智英（Han Ji-young）認為，當總體經濟不確定性觸頂，加上財報季提高市場對企業獲利的信心後，外資有望重新轉為淨買超。元大證券研究員李在元（Lee Jae-won）也指出，近期大盤上漲時外資賣壓已有縮減，是未來供需可能改善的訊號。