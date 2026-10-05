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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（4）日舉行競選總部成立大會，主辦單位宣稱現場吸引12萬人到場，聲勢受到關注。不過，精神科醫師沈政男卻不買單，直批這場造勢活動「無聊又胡鬧」，更認為沈伯洋若要拚下台北市長，眼前還有2座大山得跨過，若最終在2026選戰失利，恐怕也將讓總統賴清德2028年的連任布局付出代價。沈政男指出，沈伯洋若要贏得選舉，必須跨過2座大山，一是投票率7成以上，二是中間選民必須拿到3分之2選票。他認為，綠營就是執政太久了，根本就沒人了，然後硬要擠青春痘一樣擠人出來，結果擠出一個五軍沈伯洋，然後就在那邊炒作，就以為這樣就會當選了。沈政男強調，前面那四軍都知道，蔣萬安做得不錯、又有個人魅力，再加上有現任優勢，根本應該讓他再做下去，完全沒有換人的道理；他接著更狠酸沈伯洋「有禮無體」，原本還在打電玩、看漫畫，一聽到賴清德要他出來選，就丟下手中的東西答應了。「我現在要講出一個沒人講過的論點。」沈政男直言，沈伯洋是賴清德拱出來的，如果其2026敗選，那麼賴清德在2028的連任選舉也會付出代價。沈伯洋說要為大罷免負責，負了什麼責？在此之前，從來不關心台北市政，就只是賴清德叫一聲，就出來說自己對什麼社會生態、城市計畫頗有涉獵了。什麼「台北大洋流」？根本就觸台北霉頭。