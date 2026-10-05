我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司舉辦永續綠能淨零啟航生質燃油加注服務啟動儀式，有港航各界代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

▲台灣中油公司董事長方振仁致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

▲台灣中油公司中油21號加油船加油的情形。(圖／記者黃守作攝，2026.10.05)

台灣港務公司於今(5)日，在高雄港第6貨櫃中心高明110號貨櫃碼頭，舉辦永續綠能淨零啟航生質燃油加注服務啟動儀式，期透過公私協力，完成國內首次海運船舶生質燃油加注作業，為我國港口發展船舶替代燃料服務，接軌國際航運能源轉型，共創綠色航運新紀元，邁向永續淨零立下重要里程碑。台灣港務公司永續綠能淨零啟航生質燃油加注服務啟動儀式，是由台灣港務公司董事長周永暉與台灣中油公司董事長方振仁共同主持，台灣港務公司總經理王錦榮、高雄港務分公司總經理林春福、中鋼運通公司董事長黃一中、總經理林錦駿、立法委員林岱樺、李昆澤、交通部航政司司長韓振華、航港局局長葉協隆、陽明海運公司董事長蔡豐明、萬海航運公司副總經理葉文超、長榮海運公司協理吳岳峰、關務署高雄關副關務長陳玉景、移民署高雄港隊隊長陳介章等港航各界代表與會。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司為因應全球航運減碳及能源轉型之趨勢，乃舉辦永續綠能淨零啟航生質燃油加注服務啟動儀式，由台灣港務公司、交通部航港局、台灣中油公司，以及航商業者共同參與，完成國內首次海運船舶生質燃油加注作業，為我國港口發展船舶替代燃料服務，為接軌國際航運能源轉型，立下重要里程碑。周永暉說，高雄港為我國最大的國際商港，眾多大型航商進駐，國際航線密集，搭配洲際2期石化及能源產業基礎，已具備發展多元船舶燃料加注服務的良好條件，所以此次加注服務選擇以高雄港為起點，並於今(5)日正式啟動生質燃油加注服務，為我國海運永續發展開啟新紀元。台灣中油公司董事長方振仁指出，此次海運生質燃油由台灣中油公司供應，相較傳統船用石化燃油，約可減少20%溫室氣體排放，此外，台灣中油公司已取得國際永續性與碳認證(ISCC EU)，具備完整的碳足跡可追溯性，並可提供永續證明文件，將可提供航商作為船舶減碳效益之佐證，因此，國內外航商業者如靠泊高雄港時有生質燃油加注需求或有興趣瞭解，可與台灣中油公司聯繫，共同為航運減碳盡一份心力。方振仁並指出，生質燃油加注服務啟動後，台灣中油公司中油21號加油船並為陽明海運公司所屬結明輪進行加注生質燃油，且於靠港作業期間接用岸電，降低靠港作業的燃油使用及碳排放，充分展現我國海運產業綠色轉型，實踐低碳航運的成果。交通部航港局局長葉協隆也表示，高雄港生質燃油加注服務正式啟動，不僅是燃料平台成立後的重要成果，也代表政府、港口、能源供應端與航運業者之間的合作，未來也將推動LNG加注，並密切關注甲醇、氫、氨等零碳燃料的成熟與國際發展。葉協隆說，交通部為落實國際海運2050年淨零碳排目標及我國淨零轉型政策，於114年成立跨部會「海運替代燃料工作平台」，整合政府與產業力量，積極推動海運替代燃料發展，並採分階段方式逐步建構船舶替代燃料服務量能，第一階段以推動生質燃油為主，此次高雄港生質燃油加注服務之啟動，象徵我國海運能源轉型已由政策規劃進一步落實於港口作業，透過公私合作，將可完善我國替代燃料服務量能，以提升我國港口競爭力。