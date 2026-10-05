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14歲兒變「攝影官」 接待人員到場才發現是小孩

爆丈夫開外交公務車跨州 白營要求徹查使用紀錄

47次出國526天 白營：旅費2383萬、日支費420萬

母子行程又重疊？巴西訪僑同城出現「卡皮巴拉」打卡

僑委會明年預算增10億 陳昭姿再質疑僑生培訓成效

僑委會委員長徐佳青日前因攜子登上軍事管制區東沙島引發爭議，民眾黨團今（5日）再丟震撼彈，指接獲多名駐外知情人士爆料，徐佳青2022年出訪歐洲時，當時年僅約14歲的兒子不僅全程隨行，甚至被列在接待名單中擔任根本不存在於僑委會編制的「攝影官」；黨團更指控，徐佳青丈夫曾駕駛外交公務車，載著兒子跨州前往紐約與徐佳青會合。民眾黨團要求徐佳青立即停職，並要求僑委會、外交部政風單位啟動調查。民眾黨團幹事長洪毓祥表示，黨團先前揭露徐佳青相關爭議後，陸續接獲外館及僑務人員陳情，指徐佳青曾多次帶兒子參與出訪行程。洪毓祥更以廣告台詞「喜歡玩嗎？媽媽帶你去！」諷刺，質疑徐佳青讓兒子跟著僑宴行程「蹭吃蹭車」。洪毓祥指出，徐佳青2022年4月赴法國、德國等地出差，並出示當時徐佳青與兩名科長、承辦人出席活動的照片。據知情人士爆料，當時接待名單中赫然出現一名「徐X攝影官」，接待人員原以為是僑委會工作人員，到場後才發現竟是徐佳青當時年僅約14歲的兒子。洪毓祥表示，黨團事後向僑委會詢問，僑委會明確回覆並無「攝影官」這項職稱，因此質疑未成年人究竟是以何種身分出現在公務接待名單，又為何可以搭乘外館車輛、接受相關接待。洪毓祥還酸稱，在重要僑務場合竟由未成年人拿手機紀錄行程，「辛苦立院記者扛專業相機，拍出來的比不過14歲的手機，汗顏啊！」並質疑徐佳青過去多次以「機密」說明部分出訪行程，卻又讓兒子在相關場合拍攝紀錄，標準究竟何在。民眾黨團同時公布知情人士音檔，爆料者聲稱，徐佳青2024年間多次前往紐約、華府，其丈夫與兒子當時居住華府，丈夫更曾駕駛公務車載兒子前往紐約與徐佳青會合，之後一家人共同參加僑社活動，而徐佳青則在當地安排數日休假。副總召陳昭姿質疑，徐佳青丈夫唐博偉並非我國外交人員，也不在公務車保險名單內，若相關爆料屬實，為何可以駕駛外交部管轄的公務車跨州行駛？她要求外交部及駐美代表處徹查公務車里程、駕駛與使用紀錄，釐清是否涉及違規使用公務資源。陳昭姿並指出，EAB開頭的外交車牌，是台灣多年努力後爭取到的外交待遇，相關公務車使用不只是行政管理問題；若非外交人員確實曾駕駛外交公務車，更應說明究竟是誰授權、相關責任如何歸屬。黨團主任陳智菡則將矛頭指向徐佳青近年的出訪頻率。她指出，徐佳青進入僑委會後，總計出國47次、累計526天，旅費達2383萬元，約占僑委會出國預算近三成；依出國天數估算，近4年日支費約420萬元，平均一年超過百萬元。陳智菡表示，公務出國依法請領日支費本無問題，但徐佳青2024年至2026年訪美行程中，共安排6次「就地休假」，質疑部分赴美公務是否同時涉及探親。她並稱，許多出訪活動已有外館或僑界安排接待，因此要求僑委會進一步公開相關支出與核銷情況。陳智菡也比較前任僑委會委員長童振源出訪狀況，質疑徐佳青升任委員長後出國次數與天數明顯增加，是否符合因公派員出國應力求精簡等相關規範。陳昭姿另比對徐佳青兒子的社群貼文，稱其2024年曾PO出「YVR、NYC、PIT、ROC」等機場代碼，與徐佳青當年度部分公費出國行程地點及順序相符。她進一步指出，徐佳青今年6月出訪巴西，抵達聖保羅後又轉往古里提巴訪視當地僑胞及長老教會，徐佳青兒子的社群也前後腳出現在當地，並與水豚「卡皮巴拉」合照。黨團因此要求僑委會說明，徐佳青兒子是否曾隨行，以及相關交通、食宿或接待費用究竟由誰負擔。陳智菡在會後受訪時表示，黨團曾向僑委會索資，詢問是否有非公務身分者共同出差，僑委會回覆「沒有」；但依知情人士說法，2022年徐佳青兒子擔任所謂「攝影官」時仍在台灣就學，甚至為出國向學校請假，因此要求僑委會進一步釐清。除出訪爭議外，民眾黨團也將矛頭指向僑委會明年度預算。陳昭姿指出，僑委會116年度總預算較今年增加約10億元，其中僑生、僑青培訓編列16.27億元，增加約4億元，獎補助則占約14億元。她質疑，「擴大培育僑生及留用海外人才計畫」新一期效益報告尚未看到，預算卻已編入新年度；產攜僑生專班錄取人數從113年度6323人降至114年度5832人，部分海青班也因人數不足取消，要求行政部門說明增加預算的依據。民眾黨團最後要求徐佳青停職接受調查，並要求僑委會、外交部政風單位清查出訪、公務車及相關公務資源使用情形。針對民眾黨團相關指控，僑委會則回應，徐佳青出訪及車輛調派均遵循《國外出差旅費報支要點》及相關預算法規，並經審計機關監督，否認有濫用公帑情形。