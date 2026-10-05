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質疑賴廷與雙重國籍 陳佩琪轟：在美國逍遙happy會被監視很正常

美國一名34歲華裔女房仲涉嫌替中國政府監視賴清德長子賴廷與，4日要搭機返回中國時遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。對此總統府今（5）日表示這是典型的跨國鎮壓，表達最嚴厲譴責。民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪卻質疑賴廷與是雙重國籍嗎？ 台灣領導人把「抗中保台」喊得漫天震響，兒子卻不跟大家一起守護台灣，長期不住在台灣而在美國逍遙happy，會被敵人監視，這不是很正常嗎？陳佩琪先提及去年5月與兒子搭捷運被偷拍，質疑美國抓了偷拍賴廷與的人，美國是保護他的公民？還是幫賴保護外國人的兒子？「你兒子是美國人嗎？還是雙重國籍？ 請問賴清德，人家偷拍我，你為何沒抓起來？」陳佩琪轟總統府還敢大喇喇出來回應，但自己對自己國民幹了什麼事，都不知檢討，把「守護本土」、「同島一命」掛在嘴邊，整天「抗中保台」喊得漫天震響， 轉頭全家人都躲在國外，「還有臉出來回應說感謝美國爸爸保護你兒子？」最後陳佩琪說，台灣領導人把「抗中保台」喊的漫天震響，兒子卻不跟大家一起守護台灣，長期不住在台灣而在美國逍遙happy，會被敵人監視，這不是很正常嗎？總統府誤導民眾說成跨國鎮壓，那委內瑞拉總統被抓前是沒被監視嗎？