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▲第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，富邦集團董事長蔡明忠（後排右五）與富邦金董事長蔡明興（後排左五）及獲獎人等共同合影。（圖／富邦提供）

AI榮景才走到半路！台灣與韓國是最大受惠國家

台股一定有機會站上5萬點 蔡明興：台積電跳一下就過去了

台股持續創新高，5萬點近在咫尺，富邦金控董事長蔡明興今（5）日出席第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮，在會後受訪表示，台股走勢看起來很健康，應該有機會站上5萬點，「台積電跳一下就過去了」，也希望富邦金股價可以盡一己之力，全球AI基礎建設才走到半路，現在一些上市櫃公司明（2027）年財務預測也都比今年更好，值得期待。蔡明興認為，全世界AI基礎建設最大受惠國就是台灣與韓國，但韓國高度集中於記憶體產業，反觀台灣產業鏈布局分散且完整，各行各業均有業者受惠，台灣今年經濟成長率約可達13%，優於韓國的5%左右。至於這波AI榮景可以持續多久？他表示，台灣能在這波AI浪潮中大放異彩，不是突然發生，而是過去50年各行各業不斷努力精進所累積的成果，目前全球AI建設才走到半路，一些上市櫃公司對明年財務預測甚至比今年更好，非常值得期待，現在正是全世界對台灣刮目相看的時候。另外，富邦集團董事長蔡明忠會前受訪時也談到，AI帶動整體經濟發展，各界對台灣至少未來1、2年的經濟成長應該都非常樂觀，今年出口成長3、4成，明年經濟成長率即使沒有雙位數，相信也會是高個位數，「這是所有台灣人民之福」。他認為，政府可以做得更好的，就是如何利用AI紅利，讓全民共享。蔡明興也看好台股一定有機會站上5萬點，他說，台股看起來不錯，走勢很健康，前陣子是小型股，今天是大型股漲，看起來是輪漲，很健康的輪動，今天量能也很充足，量比價先行，有大的量才會有高價，台股5萬點已近在咫尺，「台積電跳一下就過去了」，也希望富邦金股價可盡一己之力，贊助一下。對於富邦金日前股價頻創新高，近期拉回至150元附近整理，不過，蔡明興指出，富邦金今年獲利表現亮眼，整年度業績看好，股價已逐步反映出應有的理想價值。有關我國保險業2026年正式接軌新一代清償能力制度（TIS），但受限於主管機關函令，採用過渡措施的業者公告數據不得高於申報目標值，導致市場出現「齊頭式蓋牌」現象，對此，蔡明興坦言，富邦人壽實際資本適足率高達177%，居業界前段班，卻因規範只能公開填報140%的上限目標值，富邦人壽「其實不太需要過渡措施」，目前正積極評估於明年正式取消過渡措施，直接還原最真實的資本強健度。