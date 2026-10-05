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▲《細細山路私密達》節目挑戰 10 天走完 10 條古道，由彭小刀（如圖）身兼領隊、主持人與「在地客家主人」，全心照顧韓國嘉賓。（圖／細細山路私密達提供）

深度跨國實境節目《細細山路私密達》在2026 亞洲影藝創意大獎中，一舉獲得「最佳娛樂節目主持人」、「最佳導演（非劇情類）」，由於該獎項報名規定僅能填寫單人名額，彭小刀獲獎後直問：「為什麼只有我一個人的名字在入圍名單上？」並表示這份榮耀絕非個人獨得，而是主持群肌肉山山、金荷娜、南優賢、李濬榮共同獲得的肯定。《細細山路私密達》獲得「最佳娛樂節目主持人」與「最佳導演（非劇情類）」兩項優勝，由於該獎項報名規定僅有1位名額，在權衡各方條件後，客家電視台最終決定由彭小刀作為代表報名。得知奪下節目主持人獎後，彭小刀第一反應竟是：「為什麼只有我一個人的名字在入圍名單上？」了解相關規定後，彭小刀特別感性表示，「這份榮耀絕非個人獨得，而是代表肌肉山山、金荷娜、南優賢、李濬榮共同獲得的肯定。」他透露，當初參與節目純粹是想把客家的人文與故事分享給全世界，沒想到能獲得亞洲影視界的高度肯定。《細細山路私密達》節目挑戰 10 天走完 10 條古道，由彭小刀身兼領隊、主持人與「在地客家主人」，全心照顧韓國嘉賓。錄製期間韓星們展現出極高的親和力，韓國影后金荷娜為了認識他，還特地上網搜尋當年「5566」時期的經典影片。而彭小刀則說，原本大家各自擁有頂流光環，一趟古道旅程下來完全拋開包袱，展現最真實的自己，最後相處起來就像一家人一樣融洽。因節目拍攝過程歡樂又難忘，金荷娜與南優賢先前已於記者會上公開「敲碗」第二季，彭小刀則熱烈回應「真心希望他們的願望能夠實現」，期待未來能再次帶領國際大咖明星細品台灣客家風情。