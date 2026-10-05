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▲自高中時期即獲宏道基金會支持的王冠閎，本屆勇奪亞運男子游泳金牌，締造台灣泳壇歷史新猷，獲頒50萬元激勵獎金。（圖／宏道基金會提供）

▲宏道基金會落實「教練同步受獎」制度，林鴻道董事長強調榮耀屬於整體團隊，現場發出百萬獎金力挺選手與後勤教練。（圖／宏道基金會提供）

宏道基金會今（5日）舉辦「2026名古屋亞運返國慶功餐會」，邀請本屆亞運奪牌選手與教練齊聚一堂。本屆亞運共有31位受宏道基金會支持的選手踏上賽場，其中18人站上頒獎台，合計收下2金、3銀、8銅佳績。最受矚目的焦點之一，就是自高中時期便接受基金會贊助的游泳好手王冠閎，本屆成功摘下金牌，為台灣寫下亞運游泳項目首金的歷史新頁。宏道基金會董事長林鴻道表示，獎牌雖然只有一面，但背後所代表的，是選手無數日子累積的時間、汗水與堅持，「今天我們慶祝的不只是奪牌，更是每一位選手願意為夢想堅持到底的精神。」今日出席慶功餐會的奪牌選手星光熠熠，包括游泳王冠閎、拳擊林郁婷、陳念琴、射擊楊昆弼、李孟遠、舉重郭婞淳、陳冠伶、體操男團蕭佑然、莊佳龍，以及射箭反曲弓男團湯智鈞、林子翔等人。選手與教練在餐會中分享征戰名古屋亞運的點滴，現場氣氛熱烈。其中王冠閎本屆亞運摘下游泳金牌，意義格外重大。過去台灣游泳選手在亞運舞台屢次接近最高榮耀，卻始終與金牌擦身而過；王冠閎這面金牌，不只替個人生涯增添代表作，也象徵台灣游泳在亞洲舞台完成重要突破。林鴻道也特別感謝教練團隊長期陪伴選手。他表示，選手在場上拚戰的每一刻，教練都在背後默默付出，「選手拿到獎牌，教練也應該被看見、被肯定。」因此本次基金會除了獎勵奪牌選手，也同步頒發獎金給教練團隊，希望讓這份榮耀能夠完整分享。依照基金會獎勵辦法，金牌選手可獲50萬元獎金，教練15萬元；銀牌選手25萬元，教練8萬元；銅牌選手15萬元，教練5萬元。部分選手因賽事或訓練安排無法親自出席，仍特別錄製影片向基金會表達感謝，包括桌球選手林昀儒、馮翊新、郭冠宏、洪敬愷，體操選手唐嘉鴻，以及跆拳道選手洪俊義、林唯均等人。選手們在影片中感謝林鴻道董事長及宏道基金會長期支持，無論是訓練資源、賽事經費或後勤協助，都讓他們能更專注在競技場上，不斷突破自我、爭取更高榮耀。對宏道基金會而言，從31位選手出征，到18位選手站上頒獎台，數字背後更重要的，是每一位運動員長期累積的努力。林鴻道強調，基金會希望做的不是一次性的獎勵，而是長期陪伴更多運動員從訓練場走向國際賽場，「讓每一份努力都有被看見的機會，也讓更多屬於台灣的體育故事，在世界舞台上持續發生。」