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國際桌總今（5）日公布今年第41週最新世界排名，由於去年WTT中國大滿貫賽的高額冠軍積分到期失效，男單世界排名迎來巨變。中國名將王楚欽與法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Félix Lebrun）因扣除大量積分排名下滑，由19歲的日本新星松島輝空以總積分6930分生涯首度登上世界球王寶座。值得一提的是，中國一哥王楚欽罕見掉到第4名，是中國21世紀以來首度失守前3名。松島輝空以19歲5個月零6天的年紀，打破由林詩棟保持的歷史最年輕男單世界第一紀錄，更是自1980年的小野誠治以來，睽違46年首位登上球王寶座的日本球員，同時也是繼2018年德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）之後，最近 年來首位非中國籍的世界球王。去年在中國大滿貫賽封王、坐擁2000分冠軍積分的王楚欽，在積分清零後總積分降至6157分，排名從第1直接掉到第4。此外林詩棟排名第9，這也導致中國男單在21世紀以來，首度無緣世界排名前三名。最新男單前四名分別為松島輝空（第1）、F.勒布朗（第2）、張本智和（第3）與王楚欽（第4）；5至10名則依序為莫雷加德、林昀儒、卡德拉諾、A.勒布朗、林詩棟及邱黨。針對中國男團的困境，前中國桌球名將劉國正與日本桌球名宿水谷隼受訪時均指出，隨著馬龍淡出、樊振東轉戰歐洲打球及梁靖崑傷病影響，王楚欽如今處於「單核扛重擔」的巨大壓力下。王楚欽日前在名古屋亞運後也坦言，男團摘銀與密集賽程消耗極大能量，漸漸感覺失去了一些動力，目前將退出今年的賽事進行休養與調整。女子組方面同樣因去年中國大滿貫賽積分到期而出現變動。中國好手王曼昱扣除1550分後交出球后寶座，由孫穎莎以總積分7575分、僅僅10分的微幅差距重返世界第一。女單3至7名維持不變，分別為張本美和、蒯曼、王藝迪、早田希娜與陳幸同，德國一姐溫特上升至第8，陳熠則位居第10。台灣選手表現方面，17歲小將郭冠宏繼續維持在第39名；在名古屋亞運一路挺進男單8強的馮翊新，來到第40名，追平個人生涯最佳排名；張佑安與洪敬愷則分別位居第95名與第114名。