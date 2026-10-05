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▲楊紫（左）原本是《蘭香如故》女主角人選，就連飾演青年時期的演員李熙媛（右）都長得更像楊紫。（圖／翻攝自微博@楊紫、@演員李熙媛）

中國女星譚松韻近日因主演陸劇《蘭香如故》爆紅，不過卻傳出該劇的女主角第一人選不是她，而是一線女星楊紫。網友也曝光楊紫最後放棄的3大原因，除了對題材沒興趣、以及想轉型外，有人提到她曾在過去跟男主角劉學義合作時傳過緋聞，還與另一位劇中演員賀鵬也有過一段情，因此楊紫為了避開緋聞，才選擇放棄主演《蘭香如故》。近日有網友傳其實楊紫才是《蘭香如故》原本的女主角人選，就連飾演女主角年輕時期的演員李熙媛，都比起譚松韻反而更像楊紫。有人也透露楊紫最後沒接演該劇原因，據悉，楊紫過往演過多部古裝偶像劇，因此想要轉型，加上對宅鬥題材沒興趣，因此選擇接下經商題材的大女主劇《家業》、與生態環保題材的《生命樹》。不過除了以上說法，其實最備受討論的原因是楊紫傳出曾跟男主角劉學義合作《天乩之白蛇傳說》及《青雲志》等劇時傳過緋聞，以及跟飾演「永昌侯」袁紹輝的賀鵬，也在學生時期有過一段情。這兩段緋聞也遭猜是她拒演主因，曾喊過「戒色」的她，不想再因緋聞而影響到事業。楊紫雖然錯失爆劇，但她也以其他作品在演藝圈發光發熱，近年接連接演《國色芳華》、《玉蘭花開君再來》、《家業》、《生命樹》等劇，展現多變演技。其中《生命樹》是從90年代起跨度30年、以青海高原反盜獵與生態環保為題材的當代劇情劇。不少人當時都質疑楊紫演技是否能撐起該劇，但她最後以精湛演技獲肯定，並在第31屆上海電視節白玉蘭獎榮獲「最佳女主角」的寶座。