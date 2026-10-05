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喝飲料、買豆漿中1千萬！幸運門市在台北、桃園

▲桃園中壢榮民南路台北永和豆漿也開出1千萬元發票特別獎，幸運民眾僅消費65元就受到財神眷顧。（圖／翻攝GoogleMaps）

1000萬特別獎

統一發票7月、8月開獎完整獎號

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

你家裡可能藏著千萬財富！！財政部今天（5日）公布115年7、8月期統一發票中獎清冊，共開出17張特別獎（新台幣1000萬元）及11張特獎（200萬元）中獎發票，其中在1千萬特別獎部分，有民眾在台北的可不可花45元買飲品就中獎，還有桃園中壢的永和豆漿店也開出千萬發票，幸運兒只花65元買食物、豆漿就中千萬，完整門市地點、消費金額一次看。2026年7、8月統一發票特別獎號碼，財政部今日稍早公布了發票中獎清冊，其中知名手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」台北公館店就開出了1千萬元發票，幸運兒花45元就成為富翁。此外，在桃園市中壢區的榮民南路台北永和豆漿也開出1千萬元發票特別獎，幸運民眾僅消費65元就受到財神眷顧。店家地址：台北市中正區汀州路 3段174號消費金額：45元購買品項：飲品店家地址：桃園市中壢區榮民南路 591號消費金額：65元購買品項：食品同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。