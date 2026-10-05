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台北市長蔣萬安今（5）日二度公開道歉，北市警察局長林炎田隨後宣布擴大懲處萬華分局長等6名官警。如今被爆出，對身障人士言語羞辱「他殘障還可以在裡面做愛喔？」的莊姓員警，過去疑似有白嫖行徑，更曾在取締應召女時和同仁說，「這女的技術很好…想多來幾次，可惜要被遣返了」。對此，北市萬華分局僅表示，「我們予以尊重，關於本則報導我們不做回應。」北市警萬華分局稱，本篇報導內容是否屬實為該記者之報導自由，予以尊重，關於本則報導「我們不做回應。」根據《鋒燦新聞》報導，爆出對身障民眾嘲諷「他殘障還可以在裡面做愛喔？」的萬華莒光所莊姓員警，過去取締毒品過程中，未經同意搜身、搜車，引發投訴，但最後上級出面處理。報導更指出，莊男2023年查緝色情時，和同仁聊天時對一名越南籍應召女子品頭論足，「這女的技術很好…想多來幾次，可惜要被遣返了」，此事還遭市議員曝光、質詢，但因警局「當天沒有保存證據」，也沒有調查、給出回應，遭市議員批評警方大事化小，傳出白嫖的風聲。報導更說，莊男對一些事情看法比較「執著」，學長好言相勸也不聽，獲得「莊檢察官」的綽號，但曾一度是長官中的紅人。