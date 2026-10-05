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▲中信兄弟先發投手菲力士近6場比賽防禦率僅1.64。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)

中華職棒中信兄弟洋投菲力士（Felix Pena）昨（4）日被下放二軍，今年例行賽提前結束。與去年效力統一7-ELEVEn獅時奪下10勝相比，本季菲力士一勝難求，出賽12場吞下4敗，成為中職史上第3位「前季10勝、今季0勝」的洋投。唯一不同的是，菲力士今年是待滿整季而非季初就被解約，因而寫下罕見的最悲情紀錄。菲力士去年來台發展加盟獅隊，當時譯名為飛力獅，一軍出賽21場繳出10勝3敗、防禦率1.91的佳績。季末未與獅隊續約，今年4月改披黃衫，連續2年來台獻技。不過菲力士改當「兄弟」後，開季投球表現與狀況不如以往，前6場出賽吞下4敗，防禦率高達6.00，一度被視為可能在831洋將大限遭到割愛。菲力士在7月25日降下二軍，歷經近一個月的調整，他在8月21日重返一軍後脫胎換骨。面對老東家獅隊繳出7局失1分好投，後續5戰皆投滿5局；在10月3日新莊客場封王戰中，菲力士面對悍將主投6局無失分、飆出8次三振，成為改披黃衫後的代表作。總計菲力士重返一軍後的6場比賽，防禦率僅1.64，與上半季判若兩人。雖然菲力士下半季狀況全面回穩，但勝投始終沒能開張，在昨日下二軍後，確定今年例行賽以0勝作收。菲力士去年奪10勝、今年卻一勝難求，也寫下中職罕見紀錄。攤開中職過去歷史，曾拿過單季10勝的洋投中，僅有2位在隔年回鍋後以0勝結束賽季，分別是1998年兄弟象的威爾（Will Flynt），以及2011年的卡斯帝（Carlos Castillo）。威爾在1993年、1994年曾效力俊國熊，1997年回鍋加盟兄弟，繳出11勝9敗、防禦率3.89的成績；1998年雖獲兄弟續約，但僅出賽1場就因表現不佳遭到解約，以0勝黯然離開。卡斯帝2007年曾短暫效力誠泰Cobras（譯名為凱提歐），2010年加盟兄弟繳出14勝5敗、防禦率2.17的雙冠王身手；然而2011年前2戰遭到重擊，防禦率高達20.77隨即遭解約，以0勝2敗結束中職生涯。相較於前2位洋投都在開季不久就遭到撤換，菲力士則是完整待滿全季，最終留下出賽12場、4敗、防禦率3.56的成績單，成為中職史上首位「全季待滿卻0勝」的前10勝級悲情洋投。對於本季勝投始終未開張，菲力士日前受訪時豁達表示，「我來到這邊，一直以來就是想幫助球隊贏球。只要球隊能拿下勝利，我的感覺就會很好，不管自己有沒有拿到勝投。」