我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：蛋白雲朵那堤開賣！送「雲朵鬍」透卡

▲星巴克「蛋白雲朵那堤」新品今開喝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲買星巴克「雲朵鬍」蛋白雲朵那堤送「#GOT STACHE透卡」。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克「黑貓精靈樂團」新品今開賣！

▲星巴克萬聖節「黑貓精靈樂團」新品10月7日今開賣。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克黑貓周邊商品神秘可愛。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克黑紫色系提袋系列。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克黑貓設計，個性生活實用好物開賣。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

星巴克：萬聖節「躲貓貓藍莓星冰樂」10/21開喝！

▲星巴克「躲貓貓藍莓星冰樂」中杯170元、大杯190元、特大杯210元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

五桐號：「金箔可可泰奶雪沙」3大新品！買一送一優惠

▲五桐號10月新品，左起：「金箔可可泰奶雪沙」、「焦糖脆餅泰奶雪沙」、「杏仁凍泰奶雪沙」，皆為99元。（圖／記者蕭涵云攝）

10月星巴克新品接力報到！星巴克表示，今（7）日全新「蛋白雲朵那堤」飲品開賣送「雲朵鬍」透卡；還有神秘「黑貓精靈樂團」新品，溫變馬克杯、保溫瓶、手提袋上架；萬聖節紫色「躲貓貓藍莓星冰樂」10月21日開賣。五桐號表示，10月7日開喝「金箔可可泰奶雪沙」，爽抽「買一送一」及泰國曼谷機票及五星飯店住宿一次整理。星巴克首創「雲朵鬍」全新高蛋白系列，主打每大杯含20g蛋白質、約三顆蛋蛋白質含量的那堤新品，咖啡搭配奶香的「冰香草風味蛋白雲朵那堤」中杯185元、大杯200元、特大杯215元，可可風味交織咖啡香氣的「冰可可蛋白雲朵那堤」中杯185元、大杯200元、特大杯215元。今天10月7日起，開放星巴克星禮程會員搶先嚐鮮；明天10月8日起全台門市正式開賣。同步開放60元加價自由搭配「雲朵鬍」，提供香草風味、可可風味兩款高蛋白雲朵客製化選擇。（共5款，贈完為止）。提醒大家，飲料限當場一次領取，贈品以門市現貨為主，可累贈，款式隨機提供，數量有限贈完為止；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠，活動擇一參與；不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動；優惠不併用。星巴克典藏Dream Plaza台北門市還看得到超巨大「雲朵鬍」主題裝置！（每日數量有限，贈完為止）。迎接萬聖節，10月7日起，星巴克推出奇幻樂章與幽靈交織的「黑貓精靈樂團」新品神秘登場，推薦「貓眼溫變馬克杯」600元、「STANLEY音符不鏽鋼TOGO冷水杯」1150元、「黑貓精靈樂團不鏽鋼吸管杯」附吊飾1380元、「黑貓隔熱套不鏽鋼杯」1400元、「STANLEY音符24OZ輕量不鏽鋼吸管杯」1750元。Halloween系列生活實用好物，還有「黑貓幻想曲針織背心提袋」400元、「黑貓隨行零錢包」480元、「黑貓條紋網布可調節提背袋」750元、「貓眼夜光磁吸單杯提袋」550元、「精靈手機腕繩組」600元、「黑白貓造型點心盤」490元、「灰貓絨毛手機磁吸支架」450元。最讓人眼睛一亮的，莫過於星巴克萬聖節限定「躲貓貓藍莓星冰樂」，主打濃郁藍莓醬基底、融合可可碎片，開喝紫色酸甜可可風味，還搭配「貓咪造型飾片」，貓奴絕對會瘋掉，快鎖定10月21日起開賣。五桐號把泰奶進化成「泰奶雪沙」系列！10月7日開賣3大新品，濃郁苦甜「金箔可可泰奶雪沙」、肉桂香「焦糖脆餅泰奶雪沙」及滑順「杏仁凍泰奶雪沙」，不只同樣選用正宗泰國茶葉搭配特調煉乳奶水，還特別打造為冰沙調製「黃金比例特濃泰奶」，打成冰沙後仍保有鮮明風味。