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白襪G1搶下開門紅 村上宗隆近況火熱對決守護者打線

▲白襪靠著日籍重砲村上宗隆在4局上轟出的先馳得點兩分砲，以及牛棚奇兵泰勒（Grant Taylor）後援4局無失分的狂野表現，終場以3：0完封守護者。（圖／美聯社／達志影像）

📍白襪VS守護者先發投手數據比一比

球隊 預計先發投手 勝敗成績 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 奪三振 (SO) 白襪 Anthony Kay 10勝9敗 4.50 1.37 129 守護者 Gavin Williams 14勝8敗 3.76 1.11 248

洋基G2退無可退！塞揚級強投施利特勒又先發

▲紐約洋基外卡首戰靠著25歲王牌右投施利特勒（Cam Schlittler）燃燒小宇宙，主投6.1局投出生涯新高的117球，僅被敲出2支安打、狂飆10次三振無失分，幾乎快把勝利收進口袋。（圖／美聯社／達志影像）

📍洋基VS光芒先發投手數據比一比

球隊 預計先發投手 勝敗成績 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 奪三振 (SO) 洋基 Cam Schlittler 14勝6敗 1.95 0.92 239 光芒 Freddy Peralta 10勝11敗 4.42 1.32 156

截至10月5日MLB季後賽分區系列賽賽況

對戰組合 (客隊 vs 主隊) 系列賽戰績 芝加哥白襪 vs 克里夫蘭守護者 白襪1：0領先 亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇 道奇1：1勇士 紐約洋基 vs 坦帕灣光芒 光芒1：0領先 聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人 釀酒人2：0領先

10月6日MLB季後賽賽程

開賽時間 (台灣時間) 對戰組合 客隊先發投手 主隊先發投手 10/06 (二) 05:00 白襪 (White Sox) @ 守護者 (Guardians) A. Kay G. Williams 10/06 (二) 08:00 洋基 (Yankees) @ 光芒 (Rays) C. Schlittler F. Peralta

2026 MLB季後賽可以去哪裡看？

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽持續熱戰中，今（6）日一共有2場美聯的比賽，由先拿1勝的坦帕灣光芒交手少了當家巨砲賈吉（Aaron Judge）的紐約洋基。另一個對戰組合則是芝加哥白襪對戰克里夫蘭守護者。今日光芒以及白襪再拿1勝，就會搶先聽牌。以下《NOWNEWS》整理10月6日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。美聯分區系列賽第二戰即將在克里夫蘭開打，客場作戰的芝加哥白襪隊在首戰告捷後，目前以1：0領先美中龍頭克里夫蘭守護者隊。兩隊本季14次交手由白襪取得8勝6敗的優勢，，G2白襪將派出本季拿下10勝9敗、防禦率4.50的左投凱爾（Anthony Kay）掛帥先發，希望能一舉取得聽牌優勢。退無可退的守護者，則推出本季飆出248次三振、拿下14勝8敗、防禦率3.76的強投威廉斯（Gavin Williams）先發登板，誓言在主場扳平系列賽。兩隊本季皆展現不俗的進攻火力，白襪隊整季敲出211支全壘打高居美聯第三，重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）近10場揮出4轟手感正燙，是白襪打線的最不可或缺的砲手。守護者隊則由打擊率2.87的德勞特（Chase DeLauter）與當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）領軍，本季只要單場揮出2轟以上的比賽，守護者握有29勝10敗的高勝率。面對近10戰拿下8勝、淨勝球高達31分的白襪隊，守護者打線能否突破白襪投手陣，將是第二戰的觀戰焦點。主場作戰的光芒隊在首戰摘勝後，目前以1：0領先紐約洋基隊，本季兩隊14次對壘光芒也以8勝6敗稍佔上風。面臨落後壓力的洋基隊，G2決定推出本季繳14勝6敗、防禦率僅1.95、狂飆239次三振的揚等級強投施利特勒（Cam Schlittler）掛帥先發，寄望靠著冠絕美聯的團隊防禦率扳回一城。手握1勝領先的光芒則派出現年10勝11敗、防禦率4.42的右投培拉塔（Freddy Peralta）登板。雙方打線此役皆備受關注，洋基隊由本季揮出30轟、92分打點的賈西亞（Luis Garcia）與近10戰敲出4轟的萊斯（Ben Rice）帶頭反攻。光芒隊則由本季打擊率.293、敲出22轟的強打狄亞茲（Yandy Díaz）坐鎮打線核心。：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。