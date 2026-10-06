美國職棒大聯盟（MLB）季後賽分區系列賽持續熱戰中，今（6）日一共有2場美聯的比賽，由先拿1勝的坦帕灣光芒交手少了當家巨砲賈吉（Aaron Judge）的紐約洋基。另一個對戰組合則是芝加哥白襪對戰克里夫蘭守護者。今日光芒以及白襪再拿1勝，就會搶先聽牌。以下《NOWNEWS》整理10月6日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰及台灣區轉播資訊。
白襪G1搶下開門紅 村上宗隆近況火熱對決守護者打線
美聯分區系列賽第二戰即將在克里夫蘭開打，客場作戰的芝加哥白襪隊在首戰告捷後，目前以1：0領先美中龍頭克里夫蘭守護者隊。兩隊本季14次交手由白襪取得8勝6敗的優勢，，G2白襪將派出本季拿下10勝9敗、防禦率4.50的左投凱爾（Anthony Kay）掛帥先發，希望能一舉取得聽牌優勢。
退無可退的守護者，則推出本季飆出248次三振、拿下14勝8敗、防禦率3.76的強投威廉斯（Gavin Williams）先發登板，誓言在主場扳平系列賽。
兩隊本季皆展現不俗的進攻火力，白襪隊整季敲出211支全壘打高居美聯第三，重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）近10場揮出4轟手感正燙，是白襪打線的最不可或缺的砲手。
守護者隊則由打擊率2.87的德勞特（Chase DeLauter）與當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）領軍，本季只要單場揮出2轟以上的比賽，守護者握有29勝10敗的高勝率。面對近10戰拿下8勝、淨勝球高達31分的白襪隊，守護者打線能否突破白襪投手陣，將是第二戰的觀戰焦點。
📍白襪VS守護者先發投手數據比一比
洋基G2退無可退！塞揚級強投施利特勒又先發
主場作戰的光芒隊在首戰摘勝後，目前以1：0領先紐約洋基隊，本季兩隊14次對壘光芒也以8勝6敗稍佔上風。面臨落後壓力的洋基隊，G2決定推出本季繳14勝6敗、防禦率僅1.95、狂飆239次三振的揚等級強投施利特勒（Cam Schlittler）掛帥先發，寄望靠著冠絕美聯的團隊防禦率扳回一城。手握1勝領先的光芒則派出現年10勝11敗、防禦率4.42的右投培拉塔（Freddy Peralta）登板。
雙方打線此役皆備受關注，洋基隊由本季揮出30轟、92分打點的賈西亞（Luis Garcia）與近10戰敲出4轟的萊斯（Ben Rice）帶頭反攻。光芒隊則由本季打擊率.293、敲出22轟的強打狄亞茲（Yandy Díaz）坐鎮打線核心。
📍洋基VS光芒先發投手數據比一比
截至10月5日MLB季後賽分區系列賽賽況
10月6日MLB季後賽賽程
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。
📍MLB.TV：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。
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美聯分區系列賽第二戰即將在克里夫蘭開打，客場作戰的芝加哥白襪隊在首戰告捷後，目前以1：0領先美中龍頭克里夫蘭守護者隊。兩隊本季14次交手由白襪取得8勝6敗的優勢，，G2白襪將派出本季拿下10勝9敗、防禦率4.50的左投凱爾（Anthony Kay）掛帥先發，希望能一舉取得聽牌優勢。
退無可退的守護者，則推出本季飆出248次三振、拿下14勝8敗、防禦率3.76的強投威廉斯（Gavin Williams）先發登板，誓言在主場扳平系列賽。
兩隊本季皆展現不俗的進攻火力，白襪隊整季敲出211支全壘打高居美聯第三，重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）近10場揮出4轟手感正燙，是白襪打線的最不可或缺的砲手。
守護者隊則由打擊率2.87的德勞特（Chase DeLauter）與當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）領軍，本季只要單場揮出2轟以上的比賽，守護者握有29勝10敗的高勝率。面對近10戰拿下8勝、淨勝球高達31分的白襪隊，守護者打線能否突破白襪投手陣，將是第二戰的觀戰焦點。
|球隊
|預計先發投手
|勝敗成績
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|奪三振 (SO)
|白襪
|Anthony Kay
|10勝9敗
|4.50
|1.37
|129
|守護者
|Gavin Williams
|14勝8敗
|3.76
|1.11
|248
主場作戰的光芒隊在首戰摘勝後，目前以1：0領先紐約洋基隊，本季兩隊14次對壘光芒也以8勝6敗稍佔上風。面臨落後壓力的洋基隊，G2決定推出本季繳14勝6敗、防禦率僅1.95、狂飆239次三振的揚等級強投施利特勒（Cam Schlittler）掛帥先發，寄望靠著冠絕美聯的團隊防禦率扳回一城。手握1勝領先的光芒則派出現年10勝11敗、防禦率4.42的右投培拉塔（Freddy Peralta）登板。
雙方打線此役皆備受關注，洋基隊由本季揮出30轟、92分打點的賈西亞（Luis Garcia）與近10戰敲出4轟的萊斯（Ben Rice）帶頭反攻。光芒隊則由本季打擊率.293、敲出22轟的強打狄亞茲（Yandy Díaz）坐鎮打線核心。
|球隊
|預計先發投手
|勝敗成績
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|奪三振 (SO)
|洋基
|Cam Schlittler
|14勝6敗
|1.95
|0.92
|239
|光芒
|Freddy Peralta
|10勝11敗
|4.42
|1.32
|156
|對戰組合 (客隊 vs 主隊)
|系列賽戰績
|芝加哥白襪 vs 克里夫蘭守護者
|白襪1：0領先
|亞特蘭大勇士 vs 洛杉磯道奇
|道奇1：1勇士
|紐約洋基 vs 坦帕灣光芒
|光芒1：0領先
|聖地牙哥教士 vs 密爾瓦基釀酒人
|釀酒人2：0領先
|開賽時間 (台灣時間)
|對戰組合
|客隊先發投手
|主隊先發投手
|10/06 (二) 05:00
|白襪 (White Sox) @ 守護者 (Guardians)
|A. Kay
|G. Williams
|10/06 (二) 08:00
|洋基 (Yankees) @ 光芒 (Rays)
|C. Schlittler
|F. Peralta
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播及中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD可收看季後賽賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板、電腦皆可觀看相關轉播。
📍MLB.TV：MLB官方串流服務，季後賽收視權依地區限制而異。