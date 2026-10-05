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效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今日在與東北樂天金鷲隊的比賽中中繼登板，主投2局失1分，被敲出1安，另外送出3次三振、1次保送，最快球速156公里。軟銀隊打線此役受到前田健太壓制，全場僅攻下1分，最終以1：3吞敗，本季最終戰以輸球作收。軟銀隊今年完成太平洋聯盟優勝3連霸，將從10月14日展開季後賽第2輪賽事，徐若熙能否擠進季後賽名單，值得期待。徐若熙此役在4局下登板，面對首棒打者黑川史陽，用155公里的速球讓打者擊出中外野飛球出局，隨後用4顆變化球三振太田光，最後對阪上翔也連續6顆外角球讓打者揮空，演出漂亮的3上3下。5局下徐若熙續投，對中島大輔投出保送，隨後用155公里速球三振宗山壘。一出局後徐若熙投出偏高失投球，被辰己涼介擊出左外野二壘安打失掉1分，徐若熙失分後回穩，雖然讓YG安田擊出投手前滾地球，但徐若熙未能成功抓到二壘跑者，讓局面形成一、三壘。面對失分危機，徐若熙連續解決洋砲麥卡克（Carson McCusker）與村林一輝，將上害降到最低。6局下軟銀隊換投，徐若熙完成此役投球任務，共中繼2局失1分，共用32球，被敲出1安，另外送出3次三振、1次保送，防禦率4.81，最快球速157公里。軟銀隊此役打線遭到前田健太6局失1分壓制，最終以1：3吞敗，今年例行賽結束，奪下91勝49敗3和，完成洋聯優勝3連霸。