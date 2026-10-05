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陸劇《蘭香如故》在今日宣布於騰訊視頻解鎖大結局點映禮包，並在晚間6點搶先為有買禮包的會員播出大結局，而稍早看完結局的劇迷也在微博提前劇透，分享劉學義飾演的林錦岐最後倒在譚松韻飾演的許蘭香懷中去世，他還為了許願下輩子再當夫妻，而在兩人身上綁滿紅線，讓大批劇迷都哭翻。不過也有人分析林錦岐早逝原因，除了早年征戰場外，認為他可能早就知道許蘭香身分，為守住祕密而不斷燒命。在提早看完結局的劇迷分享的畫面中，留著鬍子的林錦岐與許蘭香穿著白衣，一起坐在床邊賞月，這時的林錦岐已意識到自己快不行，在蘭香以為他今天去月老廟是為兒子求姻緣時，虛弱的林錦岐看向蘭香說：「我是給我自己求姻緣，下輩子我還要和妳做夫妻，月老已經答應我了。」並在兩人身上綁滿紅線。林錦岐接著告白：「若我早知會娶妳，在青洲時就該多愛惜身體的。」表示這一世欠蘭香太多，下一世蘭香一定要找他還，並看著蘭香露出濃濃不捨，蘭香也忍不住紅了眼眶。林錦岐承諾：「妳若不來找我，我就順著這紅線去找妳。」最後他抱著蘭香告訴她自己跟月老許下的願望，「我和月老說好了，我妻和我訂親時叫沈嘉蘭，和我成婚時叫許蘭香，紅線繫的一直都是一個人，千萬千萬千萬不要弄錯了。」說完他就倒在蘭香懷中離世，蘭香便一人帶著孩子與林家孤單的活到了80歲。許多劇迷看完都忍不住淚崩，也開始猜測林錦岐僅活到50歲的原因，除了早年征戰沙場、在漢王叛亂時搗毀軍火庫受到嚴重內傷，老年舊傷復發外，許多人分析更多的是，林錦岐早就從腰扇、畫像、帳冊上的字跡等線索，知道許蘭香就是沈嘉蘭，但林錦岐選擇全部燒掉，因為說了蘭香就會死掉，所以他為了守護這個祕密而不斷燒命，最終只活到50歲，這也成為了劇迷的意難平，淚喊：「他死在了蘭香最愛他的時候。」