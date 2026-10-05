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台股距離5萬點大關僅剩一步之遙，美股周一（5日）早盤漲跌互見，台積電ADR股價來到歷史新高的480美元，台指期夜盤突破5萬點大關，來到50152點。美股四大指數5日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數下跌234點，跌幅0.46%；那斯達克指數漲150點，漲幅0.55%；標普500指數漲13點，漲幅0.18%；費城半導體指數跌92點，跌幅0.7%。焦點個股部分，台積電ADR股價突破480美元，來到歷史高點，輝達股價持續上揚，來到237美元新高；光通訊三雄與記憶體表現則稍嫌萎靡，美光與SK海力士都下跌1%。台指期夜盤在今日台股盤後一舉衝破五萬大關，最高一度飆上50247點，大漲303點創歷史新高，截至晚間，仍穩守在5萬點大關。根據路透報導，高盛集團（Goldman Sachs）在週日發布的報告中指出，美國反對資料中心興建的政治阻力雖然上升，但對其短期內的快速擴張影響有限，預估截至 2027 年的成長前景大致保持不變。高盛在報告中將 2026 年底美國資料中心容量預測上調 5 吉瓦（GW）至 64 吉瓦，同時將 2027 年底的容量預測下調 5 吉瓦至 90 吉瓦。資料中心負責提供訓練與運行人工智慧（AI）模型所需的算力，但由於各界對電力需求、電費成本及其他在地影響的疑慮，已在全美多個社區引發反彈聲浪。根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）6 月份的民調，僅有三分之一的美國人贊同全美資料中心的建設速度。民調顯示，只有 14% 的受訪者支持在自家社區興建資料中心，以支援 Meta、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）以及伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下 xAI 等科技巨頭的 AI 專案。這股反彈力量對於即將迎戰 11 月 3 日期中選舉的共和黨而言，無疑構成一項政治挑戰。