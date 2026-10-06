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洛杉磯湖人隊即將迎來全新賽季，新任總教練瑞迪克（JJ Redick）將如何排兵布陣備受關注。而外界最關注的問題在於：誰能頂替離隊的詹姆斯（LeBron James）？可以確定的是湖人至少已經鎖定了3個位置，格萊姆斯（Quentin Grimes）也極有可能獲得一席，而最後一個位置，美媒《The Athletic》認為可能會給新加盟的25歲前鋒威廉斯（Ziaire Williams）。湖人隊的新核心陣容將由唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）以及凱斯勒（Walker Kessler）擔綱先發。其中，唐西奇與里夫斯是陣中唯二保住上季先發位置的球員，而凱斯勒則將補上球隊迫切需要的新任先發中鋒空缺。這也意味著湖人的先發陣容仍有兩個前鋒位置懸而未決，外界猜測格萊姆斯極有可能搶下一席側翼先發。根據《The Athletic》湖人隨隊記者莫瑞（Law Murray）的分析，湖人需要找到一位具備類似詹姆斯屬性的球員，才能拚湊出具備競爭力的先發陣容。莫瑞在專欄中寫道：「第五個先發位置目前還不太明朗。但我認為，初期最有機會頂替詹姆斯位置的，是一名只簽下底薪合約的球員——前布魯克林籃網隊前鋒威廉斯。」現年25歲的威廉斯在今年休賽季以一年合約轉戰洛杉磯，這筆低風險的簽約讓湖人獲得了一位年輕潛力股。他原本被預期擔任鋒線輪替陣容，排在格萊姆斯或其他先發大前鋒之後。然而，莫瑞認為他有機會爭取更吃重的角色。要完全取代詹姆斯是不可能的任務，但湖人試圖尋找具備相似身材優勢、運動能力與工作效率的替代人選。莫瑞補充道：「湖人先前對庫明加（Jonathan Kuminga）展現出高度興趣，即使當時陣容已滿，這也透露了他們試圖尋找詹姆斯『弱化版』的線索。」既然無緣網羅庫明加，威廉斯便成為提供相近運動能力的最佳備案。上個賽季，威廉斯為籃網出賽56場，得分創下生涯新高。他擁有6呎9吋（約206公分）的身高，能勝任小前鋒或大前鋒，展現極佳的多面性。雖然他上季三分球命中率34.3%稱不上頂尖射手，但他具備一定的射程且勇於出手，這使他有機會成為東契奇身邊的合適搭檔。莫瑞進一步分析：「威廉斯這位前樂透區選秀球員，具備投射三分、防守與跑動的意願。他能否在這些方面展現出足夠的實力，將決定他是否能穩固先發位置。球隊需要他扛下頭號側翼大鎖的重任，如此一來，身高6呎8吋、體重230磅的唐西奇就能去防守對手的大前鋒，並專注於保護籃板。」目前湖人在大前鋒位置上，還有拉拉維亞（Jake LaRavia）、馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等競爭者。每位球員各有優劣，這也是湖人先發五虎中最後一塊尚未定案的拼圖。