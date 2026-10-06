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洛杉磯道奇隊在國家聯盟分區系列賽（NLDS）的戰局，短短一天內發生了劇烈反轉。在昨日奪下首勝的喜悅還未散去之際，道奇卻在第2戰意外敗給了亞特蘭大勇士隊，不僅失去主場優勢，接下來更得面對勇士尚未出鞘的王牌左投塞爾（Chris Sale），局勢瞬間變得岌岌可危。而相比於過去兩年，目前大谷翔平的狀態非常糟糕，目前在比賽中的選球表現也不理想，讓主帥羅伯斯（Dave Roberts）也提醒他不該去追打壞球。根據日本知名棒球專欄作家丹羽政善觀察，道奇隊原本對於能在第2戰乘勝追擊充滿信心，卻被勇士隊的「伏兵」先發投手柯爾（Ray Kerr）殺得措手不及。柯爾不僅擁有百英里的火球，其曲折的棒球生涯——曾一度放棄棒球在便利商店與電影院打工——更為他的大復活增添了傳奇色彩。柯爾在第2戰成功壓制了道奇打線，甚至讓大谷翔平吃足苦頭。3局下，道奇在1出局攻佔一、二壘的大好得分機會下，大谷翔平卻頻頻追打外角低角度的卡特球，最後更是揮擊一顆偏高的壞球形成游擊飛球出局，錯失了前半段最重要的得分契機。大谷翔平整場比賽的打擊狀態令人擔憂，甚至在面對內角壞球時也頻頻揮空吞下三振。儘管三壘指導教練艾柏（Dino Ebel）在賽前力挺大谷，強調他打擊練習時甚至把球轟出場外，但實戰中的表現卻判若兩人。5局下，大谷雖幸運擊出左外野安打，但對方投手直言：「看得出來他不在原本的狀態。」最致命的發生在7局下，大谷在2出局無人在壘時，面對一顆明顯偏低的外角壞球再度揮棒落空吞K。根據數據顯示，大谷這場比賽對壞球的出棒率高達50%，遠高於例行賽水準，完全落入勇士隊誘使他追打壞球的陷阱。賽後，道奇總教練羅伯斯也罕見地在媒體提問前，主動點出大谷的打擊問題：「關於大谷，大家看他打席就知道，他對太多壞球出手了。理所當然地，要在好球帶以外把球打好是非常困難的。我不知道他是因為身體狀況未達百分百而想要硬拚，還是用力過猛，但他必須找回在好球帶內與對手對決的狀態。」這場敗仗對道奇而言不僅是輸掉一場比賽，更是失去了戰略主動權。道奇輸掉了原本應該十拿九穩的比賽，反觀勇士隊在未推派王牌塞爾的情況下，就順利在客場偷到一勝，成功逆轉了系列賽的氣勢。