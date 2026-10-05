今彩539第115000241期今（5）日晚間開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出4注，每注600萬元獎落台中市、台南市以及新北市，貳獎部分則開出238注，每注中獎獎金2萬元。
10月5日今彩539頭獎開出彩券行
新北市鶯歌區尖山路143號1樓－財運亨通彩券行
台中市北區金華里錦中街70號1樓－金得億彩券行
台中市東區東南里精武路149號－來富貴彩券行
台南市永康區六合里中華二路292號1樓－龍璽吉彩券行
由於每期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，若同一期頭獎得主超過4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況。
🟡10月5日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區02、06、17、21、26、37，第二區06。
今彩539：02、05、08、16、31。
39樂合彩：02、05、08、16、31。
3星彩：790。
4星彩：1308。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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台中市北區金華里錦中街70號1樓－金得億彩券行
台中市東區東南里精武路149號－來富貴彩券行
台南市永康區六合里中華二路292號1樓－龍璽吉彩券行
🟡10月5日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區02、06、17、21、26、37，第二區06。
今彩539：02、05、08、16、31。
39樂合彩：02、05、08、16、31。
3星彩：790。
4星彩：1308。
※派彩結果以台彩官網資料為主。