中央氣象署表示，東北季風持續影響，今（6）日雨勢會逐漸趨緩，但氣溫會逐漸降低，明後天（10月7日至10月8日）水氣減少，清晨低溫可能跌破20度，國慶連假（10月9日至10月11日）氣溫將回升，但大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雨。

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今天天氣：雨勢略微趨緩　氣溫偏涼

10月6日今天的天氣，東北季風影響，北部、東北部、東部天氣稍涼，低溫22至24度，高溫約26至29度，中南部及台東低溫23至25度，高溫30至34度；降雨方面稍微減緩，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

▲東北季風報到，周二後水氣逐漸減少，降雨範圍縮減，但桃園以北與東半部仍有局部陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風報到，周二後水氣逐漸減少，降雨範圍縮減，但桃園以北與東半部仍有局部陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南

環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

明天天氣：早晚偏涼　水氣減少

10月6日明天的天氣，東北季風影響，各地早晚天氣仍稍涼，水氣較少，僅大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

▲東北季風增強，北台灣氣溫會明顯下滑，涼意逐漸明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風增強，北台灣氣溫會明顯下滑，涼意逐漸明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：國慶連假回溫　水氣再增多

氣象署提及，周三、周四水氣進一步減少，東北季風逐漸減弱，僅迎風面有零星降雨，各地多雲到晴， 是本周天氣相對最為穩定的2天；雙十國慶連假水氣又會增多，大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島將出現零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，周三、周四因為水氣較少，早晚要注意「輻射冷卻」，清晨局部空曠地區可能跌破20度；雙十國慶連假氣溫回升，西半部白天高溫32至34度，東半部28至31度。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。