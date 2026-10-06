中央氣象署表示，東北季風持續影響，今（6）日雨勢會逐漸趨緩，但氣溫會逐漸降低，明後天（10月7日至10月8日）水氣減少，清晨低溫可能跌破20度，國慶連假（10月9日至10月11日）氣溫將回升，但大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雨。
今天天氣：雨勢略微趨緩 氣溫偏涼
10月6日今天的天氣，東北季風影響，北部、東北部、東部天氣稍涼，低溫22至24度，高溫約26至29度，中南部及台東低溫23至25度，高溫30至34度；降雨方面稍微減緩，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：早晚偏涼 水氣減少
10月6日明天的天氣，東北季風影響，各地早晚天氣仍稍涼，水氣較少，僅大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
一周天氣：國慶連假回溫 水氣再增多
氣象署提及，周三、周四水氣進一步減少，東北季風逐漸減弱，僅迎風面有零星降雨，各地多雲到晴， 是本周天氣相對最為穩定的2天；雙十國慶連假水氣又會增多，大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島將出現零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，周三、周四因為水氣較少，早晚要注意「輻射冷卻」，清晨局部空曠地區可能跌破20度；雙十國慶連假氣溫回升，西半部白天高溫32至34度，東半部28至31度。
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10月6日今天的天氣，東北季風影響，北部、東北部、東部天氣稍涼，低溫22至24度，高溫約26至29度，中南部及台東低溫23至25度，高溫30至34度；降雨方面稍微減緩，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區午後風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：早晚偏涼 水氣減少
10月6日明天的天氣，東北季風影響，各地早晚天氣仍稍涼，水氣較少，僅大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
氣象署提及，周三、周四水氣進一步減少，東北季風逐漸減弱，僅迎風面有零星降雨，各地多雲到晴， 是本周天氣相對最為穩定的2天；雙十國慶連假水氣又會增多，大台北、宜蘭、花蓮、恆春半島將出現零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，周三、周四因為水氣較少，早晚要注意「輻射冷卻」，清晨局部空曠地區可能跌破20度；雙十國慶連假氣溫回升，西半部白天高溫32至34度，東半部28至31度。