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中華職棒中信兄弟今（5）日與統一7-ELEVEn獅在洲際棒球場進行本季雙方最後一戰，有趣的是，這場補賽原本於4月4日進行，因雨延期兩次才在今日順利完成，最終獅隊以7：4擊退兄弟，雙方休兵3天後，將於10月9日展開季後挑戰賽。即便今日的補賽無關戰績，象迷仍相當捧場，共湧入入7184人進場，也讓兄弟主場人數正式衝破70萬大關，來到70萬2928人，是本季中職6隊唯一達到70萬人門檻的球隊。兄弟前役順利拋下彩帶，奪下今年下半季冠軍，今日與獅隊進行「上半季」」補賽，這場比賽原定於4月4日舉行，原本於6月27日補賽，沒想到補賽當天又遇到大雨，加上上半季補賽過多，導致這場比賽延至今日才進行，罕見形成球季最後一天打上半季補賽。由於此役無關全年戰績，兩隊都推出年輕投手張祖恩、周彥農先發。獅隊前2局都各得1分，3局上兄弟換上伍立辰中繼，卻遭獅隊一輪猛攻，單局被敲出4安打還送出2次保送失掉4分，獅隊前4局6：0領先。兄弟在5局下、6局追回3分仍無法改變戰局，終場獅隊就以7：4擊退兄弟。由於昨日是兄弟的封王戰，湧入滿場的2萬人入場，讓兄弟主場觀眾人數累積69萬5744人。今日雖然是「消化試合」，但象迷依然捧場，共湧入7184人進場，兄弟主場人數正式突破70萬人大關，來到70萬2928人，是本季中職6隊唯一達到70萬人門檻的球隊。雙方皆完成本季最後一戰。獅隊本季拿下64勝55敗1和、勝率0.538排名全年第2，兄弟以56勝62敗2和、勝率0.475排名全年第5。雙方休兵3日後，將於10月9日展開季後挑戰賽G1，比賽地點為洲際棒球場。