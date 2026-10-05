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陸劇《蘭香如故》在今日解鎖大結局點映禮包後，有購買的會員已在晚間6點看完大結局。稍早看完的劇迷也在微博提前劇透，劉學義飾演的林錦岐綁完紅線後，倒在譚松韻飾演的許蘭香懷中去世，許蘭香則在送走一名又一名的親友後，最終於80歲時獨自離世。其中在拍攝蘭香80歲於林府的畫面時，劇組用長鏡慢慢掃過去，原本充滿著人氣的熱鬧林府，熟悉的人們一點一點消失，最終只留下滿頭白髮的蘭香孤單背影，這段畫面也瞬間讓劇迷全淚崩。在《蘭香如故》的結局中，滿頭白髮的蘭香孤獨一人拿著拐杖站在院子看向前方，劇組用長鏡呈現她孤單一人的模樣，只見原本熱鬧的院子裡，有人彈琴、彈琵琶等地說說笑笑，但一瞬間熟悉的面孔就這樣一個一個的消失，再來鏡頭回到蘭香的背影，滿頭的白髮，呈現出她30多年的孤獨。這段畫面也讓粉絲們全淚崩，紛紛表示：「接受不了，以後電視劇不準拍完一個人的一生，這冗長的一生如何再次相遇」、「我的媽呀，這真的是我能承受住的嗎？女主太苦了」、「看到這鼻子酸酸，故事開頭一堆人，故事結尾一個人」、「蘭香這一生經歷了太多。」而最終蘭香在獨自撐起整個林府的同時，也為了幫沈家伸冤，在寫完《沈家記》的沈家故事後，拿著媽媽給的香囊，在睡夢中流著淚孤單離世，而因民間不斷聯名上書，皇帝終於為沈家平反，完成了蘭香的心願。