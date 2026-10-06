羚邦2026年10月新番陣容出爐！本季一次帶來多部動畫新作與續篇，近期因「投資太真實」掀起討論的《FX戰士久留美》開播，CLAMP 經典作品《魔法騎士雷阿斯》也再度回歸，另外還有《朱色假面》、《大叔喜歡可愛小玩意》、《青之蘆葦 第二季》、《轉生就是劍 第二季》、《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生 第三季》等作品，從金融、異世界、足球到黑暗奇幻一次包辦。
《FX戰士久留美》投資慘況太真實！《魔法騎士雷阿斯》經典回歸
本季話題度相當高的《FX戰士久留美》，故事主角是20歲女大學生久留美，為了賺回媽媽在金融風暴中賠掉的2000萬日圓，決定踏進高槓桿外匯交易（FX）市場，沒想到原本只是想把錢「賺回來」，卻在一次次交易中越陷越深。動畫將盯盤、暴跌、爆倉等投資族熟悉的場景搬上螢幕，也讓作品開播後迅速掀起討論。
經典作品《魔法騎士雷阿斯》同樣是本季焦點。故事描述獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風3名少女在參觀東京鐵塔時，突然被召喚至異世界「塞費羅」，並得知自己是肩負拯救世界使命的「魔法騎士」，為了救出艾梅洛德公主踏上冒險旅程，讓觀眾重新回味 CLAMP 筆下的經典異世界故事。
另外，《朱色假面》走的是較沉重的黑暗奇幻路線，面具工匠佩爾能製作具有強大力量的魔法面具，卻因戴上「武神面具」失控，親手殺死同伴與師父，從此背負罪孽踏上贖罪旅程；《大叔喜歡可愛小玩意》則完全相反，以菁英課長小路三貴偷偷熱愛可愛事物的反差設定，帶來輕鬆療癒的日常故事。
《青之蘆葦》、《轉生就是劍》續作登場 異世界、足球迷都有得追
續作方面，《青之蘆葦 第二季》延續青井葦人的足球之路，原本以進球為目標的他面臨從前鋒轉任側後衛的重要轉折；《轉生就是劍 第二季》則讓轉生成「劍」的主角與貓耳少女繼續師徒冒險。《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生 第三季》戰況也將進一步升級，亞爾斯成為卡納雷郡郡主後，必須面對密西安州繼承戰爭，繼續靠「鑑定」能力尋找人才、經營領地。
除了上述作品，羚邦10月新番還包括《殺手旅店》、《彈珠汽水瓶裡的千歲同學》、《魔法姊妹露露特莉莉》、《冰劍的魔術師將要統一世界2》、《黑化吧！聖女大人 第二季》、《轉生歌布林有問題嗎？》、《被放逐的作弊賦予魔術師享受隨心所欲的第二人生。》、《Battle Spirits 〔Re〕絕界之空》、《DARK MACHINE THE ANIMATION》、《至高之力》以及改編自經典遊戲《幻想水滸傳2》的《The Anime 「幻想水滸傳」》等作品。
另外還有《一覺醒來就有了最強裝備跟太空船 決定以自家獨棟建築為目標當用兵自由過活》、《超巡！超條前輩》、《魔法少女育成計畫restart》，以及迎接系列20週年的《鐵旅！meet with 鐵道少女》等作品陸續登場，10月從投資驚悚、異世界冒險、足球競技到療癒日常都有新作可以追。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本季話題度相當高的《FX戰士久留美》，故事主角是20歲女大學生久留美，為了賺回媽媽在金融風暴中賠掉的2000萬日圓，決定踏進高槓桿外匯交易（FX）市場，沒想到原本只是想把錢「賺回來」，卻在一次次交易中越陷越深。動畫將盯盤、暴跌、爆倉等投資族熟悉的場景搬上螢幕，也讓作品開播後迅速掀起討論。
續作方面，《青之蘆葦 第二季》延續青井葦人的足球之路，原本以進球為目標的他面臨從前鋒轉任側後衛的重要轉折；《轉生就是劍 第二季》則讓轉生成「劍」的主角與貓耳少女繼續師徒冒險。《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生 第三季》戰況也將進一步升級，亞爾斯成為卡納雷郡郡主後，必須面對密西安州繼承戰爭，繼續靠「鑑定」能力尋找人才、經營領地。
另外還有《一覺醒來就有了最強裝備跟太空船 決定以自家獨棟建築為目標當用兵自由過活》、《超巡！超條前輩》、《魔法少女育成計畫restart》，以及迎接系列20週年的《鐵旅！meet with 鐵道少女》等作品陸續登場，10月從投資驚悚、異世界冒險、足球競技到療癒日常都有新作可以追。