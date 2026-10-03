2026秋季新番《FX戰士久留美》近日開播，明明不是鬼片，卻被不少觀眾形容成「本季最恐怖動畫」。原因不是有怪物，而是女主角坐在電腦前盯盤、看著行情暴漲暴跌，甚至抱頭崩潰的畫面太過真實，讓不少有股票、外匯投資經驗的觀眾直呼「看得胃痛」、「這根本恐怖片」。
《FX戰士久留美》在演什麼？媽媽慘賠2000萬成一切起點
《FX戰士久留美》改編自でむにゃん原作、炭酸だいすき作畫的同名漫畫，故事主角福賀久留美因母親過去進行FX交易慘賠2000萬日圓，之後更走上絕路。多年後，久留美決定自己踏入FX市場，希望把母親當年賠掉的2000萬日圓重新賺回來，也因此正式走進這場高風險的「戰場」。
動畫第一集就把投資最讓人焦慮的一面直接搬上螢幕，包括盯盤、行情反轉、未實現虧損，以及槓桿放大損益等情境。角色前一秒還以為自己「買在不錯的位置」，下一秒就可能因價格急跌陷入崩潰，讓不少有投資經驗的觀眾產生強烈既視感。
投資族看了全怕了！台灣網友想起母親聽明牌慘賠
「FX」是外匯保證金交易，投資人可利用槓桿操作高於本金的部位，獲利可能被放大，虧損同樣也會被放大。也因此，《FX戰士久留美》雖然角色畫風可愛，實際內容卻充滿「一個判斷錯誤就可能大失血」的壓迫感，難怪開播後不少投資族看完直呼「比鬼片還可怕」。
更有一名台灣網友在 Threads 分享，看完第一集後甚至「眼眶泛淚」，因為劇情讓他想到母親過去也曾聽信朋友說「會漲」，投入海外投資，最後不只把積蓄賠光，還得四處借錢還債。這段經歷也讓他從小被家人告誡「投資不能碰」，直到長大後才重新理解風險管理的重要性。《FX戰士久留美》目前在台灣已有多個平台跟播，包括 Ani-One 中文官方動畫頻道、巴哈姆特動畫瘋、friDay影音等，提供繁體中文字幕、日語原聲，想入坑的觀眾不用另外付費就能先看。
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《FX戰士久留美》改編自でむにゃん原作、炭酸だいすき作畫的同名漫畫，故事主角福賀久留美因母親過去進行FX交易慘賠2000萬日圓，之後更走上絕路。多年後，久留美決定自己踏入FX市場，希望把母親當年賠掉的2000萬日圓重新賺回來，也因此正式走進這場高風險的「戰場」。
動畫第一集就把投資最讓人焦慮的一面直接搬上螢幕，包括盯盤、行情反轉、未實現虧損，以及槓桿放大損益等情境。角色前一秒還以為自己「買在不錯的位置」，下一秒就可能因價格急跌陷入崩潰，讓不少有投資經驗的觀眾產生強烈既視感。
「FX」是外匯保證金交易，投資人可利用槓桿操作高於本金的部位，獲利可能被放大，虧損同樣也會被放大。也因此，《FX戰士久留美》雖然角色畫風可愛，實際內容卻充滿「一個判斷錯誤就可能大失血」的壓迫感，難怪開播後不少投資族看完直呼「比鬼片還可怕」。
更有一名台灣網友在 Threads 分享，看完第一集後甚至「眼眶泛淚」，因為劇情讓他想到母親過去也曾聽信朋友說「會漲」，投入海外投資，最後不只把積蓄賠光，還得四處借錢還債。這段經歷也讓他從小被家人告誡「投資不能碰」，直到長大後才重新理解風險管理的重要性。《FX戰士久留美》目前在台灣已有多個平台跟播，包括 Ani-One 中文官方動畫頻道、巴哈姆特動畫瘋、friDay影音等，提供繁體中文字幕、日語原聲，想入坑的觀眾不用另外付費就能先看。